В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной

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3 марта, четверг | Последнее обновление — 22:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Российские хакеры на сайтах органов власти Украины разместили призыв к ВСУ
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Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям.
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной
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Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
США объявили о праве на перехват российских самолетов в небе над своей страной
Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.
В таком случае экипажи самолетов будут задерживать, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей страны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России из-за спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден заявил, что власти страны закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.
Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
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США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе.
«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
«Уведомление будет касаться всех самолетов – сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы», – говорится в сообщении.
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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
«Бургер Кинг» решил не уходить из России
Американская компания Burger King Corporation, владелец «Бургер Кинг» в России, не собирается уходить из России, заявили в ее пресс-службе.
«Бургер Кинг» все еще рассматривает Россию как один из стратегических рынков, заявили в компании РИА «Новости».
Ранее о приостановке показов фильмов на территории России заявили американская компания The Walt Disney Company и студия Warner Bros, а также компания Sony.
До этого американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.
Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.
«Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», – цитирует его ТАСС.
Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.
«Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают. Поэтому был создан альянс НАТО – для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны», – убежден Байден.
По его словам, «Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пентагон объяснил невозможность введения бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Американские СМИ сообщили об уходе яхт российских бизнесменов
Миллиардеры из России якобы начали уводить свои яхты, чтобы избежать их изъятия из-за подготовки новых санкций США и их союзников, сообщают американские телеканалы.
Минимум четыре крупных яхты, которые якобы принадлежат ведущим российским миллиардерам, сейчас выдвигаются в направлении Мальдив или Черногории, заявил телеканал CNBC со ссылкой на мониторинговый ресурс Marine Traffic, передает РИА «Новости».
Одна яхта может прибыть в Черногорию из Барселоны в скором времени. На Мальдивы же ожидается прибытие яхт сразу трех бизнесменов.
Во вторник член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
До этого Евросоюз вводил санкции против главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
Республиканцы в США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России
Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании Роснефть, Газпром и телеканал RT, из-за событий на Украине.
Согласно заявлению, обнародованному на сайте одного из авторов данной инициативы – сенатора от штата Флорида Марка Рубио – законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления», сообщает РИА «Новости».
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«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России) Владимира Путина на военном направлении», – говорится в заявлении.
Как прокомментировал сам Рубио, «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».
Напомним, США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.
Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России
Кремль ведет «наступление на свободу СМИ и правду» в России, а «сокрытие правды» усиливается, следует из заявления госдепартамента США.
«Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит заявление РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) является «необоснованным».
Напомним Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Байден заявил о попытках связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
«Не напрямую, да», – приводит слова главы страны РИА «Новости».
Также он отметил, что вопрос о возможном принятии Украины в НАТО должен решать сам альянс и Киев. Комментируя специальную операцию России на Украине, Байден утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.
Президент США заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается.
«Никакие возможности не сняты с повестки», – сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Американский лидер добавил, что в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине.
«Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное», – сказал Байден журналистам.
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МИД опроверг сообщения о высылке посла США из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о высылке американского посла, заявила, что российская сторона только вырабатывает ответ.
Отвечая на вопрос РИА «Новости» о публикации телеканала «Аль-Джазира», который указывал, что якобы «Россия заявила, что высылает посла США» в ответ «на депортацию российских дипломатов», Захарова сообщила журналистам, что «мы пока только вырабатываем ответные меры».
Посольство США также назвало слухами сообщения ряда СМИ о том, что посол Джон Салливан был выслан из России.
«В слухах нет правды», – сказал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
Пентагон: Ядерную войну не выиграть и не следует начинать
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что ядерную войну не выиграть и не следует начинать.
Он рассказал, что США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, сообщает РИА «Новости».
«США и Россия согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить», – сказал Кирби.
Он добавил, что «мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков».
По его словам, министр обороны США дал указание «отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3».
Кроме того, Кирби подчеркнул, что США хотели бы, чтобы Россия снизила градус риторики в контексте ядерного оружия.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Блинкен: США готовы к дипломатии вокруг Украины
США готовы к дипломатической работе в ситуации вокруг Украины, когда Россия предпримет шаги по деэскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы оставляем дверь для дипломатической работы открытой. Сложно проводить такую без военной деэскалации – гораздо тяжелее добиться успеха дипломатии, когда стреляют ружья, едут танки и летят самолеты. Но если Россия сдаст назад ради дипломатической работы, мы остаемся готовы к таким же действиям», – сказал Блинкен журналистам, сообщает РИА «Новости».
Блинкен подчеркнул, что США поддержат любые усилия Украины, нацеленные на дипломатию, прекращение огня и вывод российских войск.
Также он рассказал, что администрация США намерена поддержать те страны Европы, которые готовы разместить у себя беженцев с Украины.
«Мы работаем над тем, чтобы поддержать находящиеся на передовой страны, включая Польшу, Молдавию, Румынию, Словакию, которые готовы разместить у себя беженцев, спасающихся от насилия на Украине», – сказал Блинкен.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
США объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата
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Американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны. Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули [страну] к 7 марта», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика <…>. Это не наш выбор, не мы это начали», – заявил постоянный представитель России при ООН, добавив, что «не ему решать», какими будут ответные шаги Москвы на действия Вашингтона.
«Объяснения, которые дал сейчас представитель Соединенных Штатов, нас не удовлетворяют», – подчеркнул Небензя, комментируя на заседании Совета Безопасности высказывания заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза.
Представитель США выступил с утверждением, что «решение, о котором правительство Соединенных Штатов уведомило сегодня представительство России [при ООН], было принято в полном соответствии с соглашением о штаб-квартире, которое США подписали с ООН». По версии Миллза, «российские дипломаты, которым было предписано покинуть США, осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам как дипломатов».
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
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