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В Совфеде одобрили кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам единогласно поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ, сообщили СМИ.
Отмечается, что члены комитета рекомендовали верхней палате парламента назначить Ковальчука на этот пост, передает ТАСС.
Ковальчук с 2010 по 2024 годы возглавлял правление «Интер РАО». В марте 2024 года он был назначен заместителем руководителя контрольного управления администрации президента РФ.
В понедельник президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука.
Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Путину список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.