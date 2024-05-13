Володин призвал обеспечить доступность и адресность льготной ипотеки

Володин: Ипотека должна быть льготной, но адресной

Tекст: Ольга Никитина

Спикер нижней палаты российского парламента указал, что профильные комитеты должны учитывать это. «Нам надо решать вопрос жилья с точки зрения его доступности. Чтоб у людей такая возможность была», – приводит его слова РИА «Новости».

Комментируя выступления кандидата на пост курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина, Володин напомнил, что порой люди сталкиваются с ситуациями, когда берут ипотеку, а потом «не знают, что с этим делать», поскольку ипотека превращается в «кабалу», которая приходит в семью и приносит проблемы.

Кроме того, Володин попросил комитет ГД по контролю обратиться в Счетную палату и проанализировать стоимость квадратного метра объектов социальной сферы в регионах. Он подчеркнул, что при заключении договоров на строительство через концессии стоимость квадрата может различаться очень сильно.

Также спикер нижней палаты поднял тему проектирования строительства школ, обратив внимание, что где-то строят «дворцы» с «десятиметровыми коридорами», а рядом могут стоять школы, нуждающиеся в ремонте.

Хуснуллин сообщил ранее, что обсуждается возможность установки дополнительной поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанной к числу детей в семье.