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Володин призвал обеспечить доступность и адресность льготной ипотеки
Володин: Ипотека должна быть льготной, но адресной
Программы ипотеки должны быть льготными, но адресными, чтобы не повторялось ситуаций, как в прошлом году, когда брали по пять - по десять ипотек, спекулируя на этом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты российского парламента указал, что профильные комитеты должны учитывать это. «Нам надо решать вопрос жилья с точки зрения его доступности. Чтоб у людей такая возможность была», – приводит его слова РИА «Новости».
Комментируя выступления кандидата на пост курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина, Володин напомнил, что порой люди сталкиваются с ситуациями, когда берут ипотеку, а потом «не знают, что с этим делать», поскольку ипотека превращается в «кабалу», которая приходит в семью и приносит проблемы.
Кроме того, Володин попросил комитет ГД по контролю обратиться в Счетную палату и проанализировать стоимость квадратного метра объектов социальной сферы в регионах. Он подчеркнул, что при заключении договоров на строительство через концессии стоимость квадрата может различаться очень сильно.
Также спикер нижней палаты поднял тему проектирования строительства школ, обратив внимание, что где-то строят «дворцы» с «десятиметровыми коридорами», а рядом могут стоять школы, нуждающиеся в ремонте.
Хуснуллин сообщил ранее, что обсуждается возможность установки дополнительной поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанной к числу детей в семье.