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Хуснуллин: В России могут привязать условия по семейной ипотеке к числу детей
Обсуждается возможность установки дополнительной поддержки в рамках Семейной ипотечной программы, привязанной к числу детей в семье, заявил и.о вице-премьера Марат Хуснуллин.
Правительство продлит семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет, сказал Хуснуллин на выступлении в Госдуме, передает ТАСС.
«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях – как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», – подчеркнул и.о. вице-премьера.