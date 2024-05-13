Суд в Казахстане приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии

Суд в Астане приговорил экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева к 24 годам колонии

Tекст: Вера Басилая

Бишимбаева признали виновным в убийстве Нукеновой с особой жестокостью, а также в ее истязаниях, совокупно, путем частичного сложения наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Ранее Бишимбаев в последнем слове перед присяжными процитировал Гитлера, заявив, что не виноват в умышленном убийстве Нукеновой.

Бишимбаев обвинялся в жестокой расправе над своей гражданской женой во время ужина в одном из ресторанов Астаны. По версии следствия, он избил Нукенову до потери сознания, от полученных травм она скончалась. В суде экс-министр заявил, что «жена» сама ударилась головой об унитаз.

Гособвинитель Айжан Аймаганова на судебных прениях заявила, что версия Бишимбаева о его невиновности рухнула после обнаружения в его телефоне видео, где он издевается над Нукеновой.