Песков опроверг сообщения о принудительном вывозе беженцев в Россию

Заявления о том, что украинских беженцев якобы принудительно вывозят на территорию Российской Федерации, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это ложь. Это не соответствует действительности», – сказал Песков в ответ на заявления о том, что беженцев с Украины эвакуируют в Россию принудительно, передает РИА «Новости».

Он отметил, что беженцы едут в Россию сами, добровольно.

«Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населенные пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев», – пояснил представитель Кремля.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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