Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов по переговорам с Украиной

Консультации России и Украины продолжаются, возможно, что через несколько часов будет выступление по итогам, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский заявил, что «у нас продолжаются консультации с украинской стороной сегодня с 9.30». Он выразил надежду, что «через несколько часов мы выступим с некоторым заявлением по его итогам», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины в полном составе.

До этого глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия начали переговоры в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.

Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что данные переговоры будут безрезультатны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД