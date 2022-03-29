В Россию из Донбасса и с Украины прибыли почти 490 тыс. человек

Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса выросло почти до 490 тыс. человек.

Почти 490 тыс. человек прибыли с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию, сообщили ТАСС в силовых структурах, за последние сутки их количество выросло на 16,6 тыс. человек.

«По состоянию на утро 29 марта в Российскую Федерацию прибыли свыше 489 тыс. человек, в том числе почти 100 тыс. детей. Свыше 411 тыс. пересекли границу со стороны Донбасса, порядка 78 тыс. – с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым», – уточнил источник.

Накануне сообщалось, что в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 472 тыс. человек.

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