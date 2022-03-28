Чижов: ЕС будет вынужден перейти на рубли при оплате за российский газ

Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.

В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.

Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.

Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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