Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер после продолжительной болезни, ему было 83 года, сообщил председатель Социал-демократической партии республики Араз Ализаде.

Информацию подтвердил сын первого президента Заур Муталибов, передает «Коммерсант» со ссылкой на портал Haqqin.az.

Ализаде сообщил, что Аяз Муталибов умер 27 марта после продолжительной болезни, «некоторое время он лечился в больнице», передает издание Report.

Муталибов – первый и единственный президент Азербайджанской ССР (1990–1991), первый президент Азербайджана (1991–1992).

По данным электронной энциклопедии «Википедия», он родился 12 мая 1938 года в Баку. В 1962 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии. В 1963 году он вступил в КПСС.

С 1989 по 1990 был председателем Совета Министров Азербайджанской ССР, также с 1989 по 1991 год – Народный депутат СССР от Кубатлинского на­ционально-территориального избирательного округа № 211 Азербайджанской ССР.

25 января 1990 года на пленуме ЦК КП Азербайджана Муталибова избрали Первым секретарем ЦК Компартии республики, а 18 мая 1990 года он был избран Верховным Советом президентом Азербайджанской ССР.

На посту главы государства Муталибов столкнулся с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, на фоне этого 6 марта 1992 года он подал в отставку, однако в мае того же года сторонники Муталибова организовали митинг с требованием восстановления его на посту президента. Власть политика была восстановлена, однако начались столкновения его сторонников с оппозицией.

Муталибов был свергнут, он перебрался в Россию. В Азербайджане его обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений.

В 2000 году вернулся к политической деятельности, возглавив сначала Партию гражданского единства, а затем с августа 2003 года став сопредседателем Социал-демократической партии Азербайджана.

В конце июня 2012 года Муталибов объявил, что покидает партию и уходит из политики, после чего вернулся на родину.