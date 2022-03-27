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В Испании задержали подозреваемую в присвоении более 1 млн евро россиянку
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Национальная полиция Испании задержала в городе Бенидорм (провинция Аликанте) россиянку, объявленную Россией в розыск по подозрению в присвоении крупной суммы денег, решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд, сообщило агентство Europa Press.
Уточняется, что в 2011 году подозреваемая в качестве индивидуального предпринимателя заключила контракт со страховым агентством в России, согласно которому должна была в обмен на вознаграждение страховать физических и юридических лиц. За три года она заключила 42 243 контракта на сумму 1,4 млн евро, из которых в качестве вознаграждения она должна была получить более 160 тыс. евро, однако женщина присвоила себе всю сумму, сообщает РИА «Новости».
Следствие установило, что она покинула Россию в январе 2020 и прибыла в Аликанте, где ее следы потерялись. В августе 2021 года был выдан ордер на ее арест, уточняет агентство.
В итоге полиция нашла ее в гостинице в Бенидорме. Решение об экстрадиции будет принимать Национальный суд.
В Германии спрогнозировали развал Европы из-за антироссийских санкций
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Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций и пострадать от антироссийских мер, сообщил немецкий экономист Айка Хамер.
«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RT.
Хамер добавил, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».
«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», – подчеркнул он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.
В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Глава минобороны Украины сказал, чем его обнадежил Байден
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ
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Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.
Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.
Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.
«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Участникам спецоперации на Украине регулярно вручают Ордена Мужества и медали «За Отвагу».
Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Офицер ВСУ рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь
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Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь под видом беженца, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
Российские военные на выезде из города задержали украинского офицера, который хотел покинуть город под видом мирного жителя, передает РИА «Новости».
«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе.
По его словам, последние позиции были в районе порта Мариуполя.
Между тем российские блогеры признали украинского офицера: «Этот тот же из «Барсуков», девиз которых «Где наступление – там мы!». Давеча семерых «Барсуков» уже отловили, которые пытались драпануть в направлении Бердянска», – отметил эксперт Борис Рогожкин в Telegram-канале Сolonelcassad.
«А вот и подчиненные зам начштаба 503-го батальона морской пехоты ВСУ», – заметил журналист Ростислав Журавлев в канале Нежурка. Он отметил, что «хлопцы из Мариуполя из 503-го отдельного батальона морской пехоты нарвались буквально на наших глазах на машину «Циклона» МВД ДНР почти перед поворотом дороги с Мангуша на Мариуполь.
При них нашли и сим-карты местного «Феникса».
Выбрались они по полям, то есть искали и разведовали лазейки свалить из котла. И ведь почти получилось! Почти».
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе
Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.
«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.
Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».
«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.
По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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«Ашан» ответил на призыв Зеленского уйти из России
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Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работу в России, так как делает это в интересах населения страны, заявил ее генеральный директор Ив Клод, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти из России.
По его словам, «Ашан» намерен сохранить сотрудников и продолжить поставки продуктов питания, это главные цели, передает ТАСС.
«Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – заявил топ-менеджер.
Также глава «Ашана» напомнил, что в магазинах компании выпекается свежий хлеб как для граждан России, так и для украинцев и именно это является жизненной необходимостью на данный момент. Ив Клод добавил, что уважает украинского президента Зеленского, но считает несправедливыми его слова о поддержке российской спецоперации на Украине французскими компаниями.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет.
Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в числе которых «Ашан» и «Данон», остаются в России, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Французская компания Danone заявила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и детского питания в России.
Напомним, в России приостановили работу ряд иностранных компаний в ответ на начало спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.
Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины
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«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».
«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.
Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».
«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.
«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.
Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.
Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.
Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.
К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.
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ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, сообщили в Минобороны России.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны добавили, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. «Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», – говорится в бюллетене военного ведомства России.
В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Министр энергетики Катара заявил о невозможности быстро заменить российский газ в Европе
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Быстро заменить российский газ в Европе нельзя, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
«Говорить, что сегодня можно обойтись без России, и утверждать, что Катар или другие могут заменить ее, просто смешно. Это чушь. Этого не произойдет», – подчеркнул он в интервью немецким СМИ, передает телеканал RT.
На это потребуются годы, подчеркнул глава ведомства, отметив, что пока не видит никого, кто мог бы заменить поставки России в краткосрочной перспективе.
Аль-Кааби также опроверг сообщения, что Катар и Германия договорились о долгосрочных поставках. Qatar Energy сможет поставлять значительные объемы на европейский рынок только с 2025 года, добавил он.
После введенных против России санкций, ряд стран заявили, что также хотят отказаться от российского газа. Так, Германия планирует к осени 2022 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
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Посол оценил масштаб высылки российских дипломатов из Польши
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия потеряла больше 2/3 сотрудников из-за высылки дипломатов.
«Да, нанесли нам чувствительный удар, да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег», – передает РИА «Новости» слова Андреева в программе «Соловьев Live».
«У нас 60 сотрудников было с дипломатическими паспортами, сейчас высылают около 40 с диппаспортами, еще шесть человек со служебными, то есть получается, что мы теряем больше двух третей наших сотрудников», – добавил посол.
Он также сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов России предъявлено не было.
«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления», – сообщил Андреев.
По его словам, до разрыва отношений с Польшей дело не дойдет.
«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», – сказал Андреев.
Посол отметил, что официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от разработки идеи ввода миротворцев НАТО на Украину.
«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», – передает ТАСС слова Андреева.
Он также прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград.
«Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», – сказал посол.
По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
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ВС России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
Очевидец, капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев сообщил, что средства противовоздушной обороны задействовали в Севастополе, с большой вероятностью в небе могли сбить беспилотник.
«Сегодня в небе над Севастополем раздался хлопок. Я был этому свидетелем, да и тысячи севастопольцев это видели. Я думал, что это перешел звуковой барьер самолет, но на самом деле были применены средства ПВО. Очевидно, я так предполагаю, это две ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» поразили беспилотник», – приводит его слова РИА «Новости».
Горбачев добавил, что цель была достаточно высоко, точно сказать, где именно ее сбили, сложно.
«Это точно в севастопольской зоне. Может даже над морем, может быть, над какой-то частью окраины города. Судя по всему, сбили беспилотник, потому что обломков, вспышки, горения каких-то частей не было. Только два инверсионных следа от ракет и облако разрыва от пораженной цели», – подчеркнул очевидец.
По его мнению, вероятно, цель пыталась войти в воздушное пространство России со стороны моря.
Конашенков также отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. «Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники», – подчеркнул он.
Накануне в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты. В ведомстве сообщили, что практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.
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