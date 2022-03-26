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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Байден произнес странную речь перед военными США в Польше
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Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере.
«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД). Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – процитировал Байдена Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Встреча траслировалась в эфире телекомпании Fox News.
Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины.
Уже после выступления Байдена представитель Белого дома заявил, что американский лидер «ясно дал понять, что мы не направляем войска США в Украину, и в этой позиции нет никаких изменений».
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский выступал с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Напомним, Джозеф Байден известен и другими своими странностями в поведении. На них намекал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты», – приводили слова Медведева РИА «Новости».
Ранее Байден оговаривался во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта 2021 года он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на La Stampa
Посол России в Италии Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за провокационной публикации в местной газете La Stampa.
Разов заявил, что «22 марта в газете La Stampa была опубликована авторская статья, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России», передает ТАСС.
«В уголовном кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Я, как находящийся на территории Италии гражданин России, подал заявление в римскую прокуратуру с просьбой внимательно, объективно и беспристрастно разобраться в этом деле», – подчеркнул дипломат.
До этого телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД резко раскритиковал главу Госдепа Энтони Блинкена за оправдание оскорблений со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
Антонов объяснил отличие действий России от американских вооруженных интервенций
Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в якобы причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных, Антонов заявил, что «подобная циничная риторика представителя госдепартамента является неприемлемой».
«Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – подчеркнул российский посол.
Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что начатая спецоперация ВС России не позволила провести широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР, дав возможность спасти тысячи жизней мирного населения.
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Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир.
Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — провел параллель Путин.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.
«Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — подчеркнул президент.
Говоря о культуре отмены, Путин указал, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну.
«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — констатировал Путин.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.
В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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Песков отреагировал на возможное исключение России из G20
Формат «Большой двадцатки» (G20) важен и Россия готова в нем участвовать, однако если ее исключат, то ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается формата «Двадцатки», он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что Россия в любом случае все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. «И будет готова, если это будет возможно, принимать участие», – сказал представитель Кремля.
«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься», – заключил Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.
Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.
Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.
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Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории
Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости». Трансляция велась на сайте Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.
При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР
США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.
«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.
Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».
Политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов
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На Западе все меньше тех, кто горит желанием продолжать экономическую войну с Москвой. На это указывает падение рейтингов европейской и американской правящей верхушки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. По его мнению, рядовые американцы и европейцы начинают чувствовать на себе тяготы, вызванные антироссийскими карательными мерами.
«В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин. Цена подскочила с 2,5–3 долларов за галлон (3,8 литра) до рекордных 5–6 долларов. Это сразу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией, и других политиков», – отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%. Таковы данные соцопроса, который служба Ipsos провела в конце недели. По оценке социологов, американское общество недовольно тем, что Белый дом, увлекшись геополитикой – и в том числе украинским вопросом, – забыл об экономике, отметил Григорьев.
«В Западной Европе также растет недоверие к правящим политикам, – заметил собеседник. – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей», – продолжил Григорьев.
Добавим, что падение рейтинга Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% в январе до февральских 43%. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах: напомним, что по результатам недавних торгов цена за 1 тыс. кубометров превысила 1,4 тысячи долларов.
«Что касается Франции, где из-за санкций у фермеров возникли проблемы с поставкой удобрений из России, тоже падает рейтинг правящей верхушки, решившей принять участие в экономической войне с русскими», – отметил Григорьев. К слову, личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос (с 36% в феврале до 42% в начале марта) в момент активных переговоров президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.
В целом снижение рейтингов ведущих политиков ЕС вызвано тем, что «европейцы озабочены не только ростом цен на энергоносители, но и угрозой дефицита продуктов на прилавках магазинов, а также общей дороговизной и началом рецессии на фоне санкционной войны», отметил Григорьев.
Очевидно, что попытки американских и европейских политиков настроить общественное мнение своих стран против Москвы потерпевают неудачу, полагает эксперт. «Русофобски настроена только правящая верхушка, журналисты и некоторые деятели культуры, которые примкнули к кампании против России. Население этих стран, конечно, находится под воздействием пропаганды. Но постепенно количество тех, кто готов во вред себе устраивать экономический поединок с русскими, становится меньше», – резюмировал Григорьев.
Добавим, что согласно опросу FIFG-Tribune, 73% французов выступают против введения французских войск на Украину, поскольку это может привести к столкновению с Россией. Рост цен на товары первой необходимости вызывает падение популярности национальных лидеров даже в тех странах, которые традиционно ведут антироссийскую политику. В частности, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что ключевые министры Британии погорели на «русской теме». Бен Уоллес – самый популярный министр (возглавляет оборонное ведомство), которого прочили в премьеры, пострадал от российских пранкеров Вована и Лексуса. Этот «точечный удар» может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.
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Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой
Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина.
«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент.
Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.
По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
«Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.
Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию.
Военный США рассказал о «секретных тренировках украинцев» с 2014 года
Военные Соединенных Штатов проводили «незаметные» тренировки украинских солдат начиная с 2014 года, рассказал на канале Fox News сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур.
Американский военный заявил, что подготовкой армии Украины занимались именно «зеленые береты». Он заявил, что «американские учителя» регулярно помогают военным по всему миру готовиться к конфликтам и при этом «специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине», передает «Вечерняя Москва» его слова.
«Зеленые береты» учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок», – рассказал Мур.
Ранее боец ВСУ Дмитрий Платов, сдавшийся России, заявил, что канадские военные инструкторы осенью 2021 года занимались подготовкой украинских военнослужащих в поселке Десна Черниговской области.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
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Байден повторно назвал Путина «военным преступником»
Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
«Самое для нас важное – это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», – сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу, передает РИА «Новости».
Он считает, что его личное мнение будет также соответствовать юридическому определению этого.
Ранее президент США заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
Напомним, Байден уже заявлял, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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