|
|
Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский предприниматель Петр Авен заявил, что не знает, как жить дальше после санкций Запада, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя и хочет оспорить введенные ограничения.
Авен заявил газете Financial Times, что его бизнес, строившийся 30 лет, «полностью разрушен», и теперь нужно «как-то начать новую жизнь», передает РИА «Новости».
«Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину (...) может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – сказал предприниматель.
Отмечается, что менее чем через 20 дней 67-летнему бизнесмену грозит высылка. Как владелец латвийского, а также российского паспорта и американской визы, у него есть варианты, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
Указывается также, что Авен собирается оспорить санкции, которые, по его словам, являются необоснованными. Предприниматель пытался найти британского адвоката, чтобы потребовать разблокировки достаточного количества замороженных средств, однако «британские юристы не хотят работать с россиянами».
Он отметил, что не возлагает надежд на какое-либо быстрое решение.
«Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», – заключил Авен.
Ранее миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции, рассказал, что вынужден собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы. В Калининграде ему предложили купить и восстановить средневековый замок.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
|
|
В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
|
|
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк России ввел контрмеры на заморозку резервов недружественными странами
|
|
Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, сообщает Банк России.
Банк России в разделе «Вопросы и ответы» на своем сайте решил объяснить ситуацию по работе финансовой системы в условиях санкций. В частности, там напомнили, что власти запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.
«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора.
В ЦБ также пояснили, что «золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов», в трудных для страны ситуациях они «обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок».
«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому Центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», – указывается в сообщении.
С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов, первый – «традиционный», такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах, при них «сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками», и «в такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», этими валютами преимущественно являются доллары США и евро.
«Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», – поясняет регулятор.
Данные типы кризисов «требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными», потому с 2014 года ЦБ «серьезно нарастил резервы, сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками».
«Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах», – говорится в тексте.
Отвечая на вопрос о том, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, в ЦБ констатировали, что «такого способа нет»: «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена».
Подчеркивается, что «все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», сообщения о том, что ЦБ якобы вывез золото из золотовалютных резервов страны, не соответствуют действительности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ на Западе.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. При этом США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
|
|
Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
|
|
США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе
Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров G7.
«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», – сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители», передает ТАСС.
Он отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.
До этого Макрон заявил, что во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
|
|
Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бельгия рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями
|
|
Пересмотр валюты в контрактах по поставкам российского газа значит, что можно пересмотреть и цены на этот ресурс, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо.
«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное – это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», – цитирует политика РИА «Новости».
Также премьер-министр Бельгии подчеркнул, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от нефти и газа из России.
«Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, – санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России
|
|
Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.
«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.
«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против России для ЕС и США.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии
|
|
Лидеры стран Европейского союза выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении России и Белоруссии, говорится в заявлении Европейского совета.
«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Белоруссии», – приводит текст заявления ТАСС.
«Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России иными способами должны быть пресечены», – говорится в заявлении.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские застройщики начали замораживать проекты
Объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20% на фоне того, что после подорожания стройматериалов и нестабильности на фоне ситуации на Украине порядка 40% компаний решили заморозить на неопределенное время свою работу, сообщают СМИ.
По результатам опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», возникший из-за военной операции России на Украине разрыв логистических цепочек, в том числе в поставках стройматериалов, а также их резкое подорожание, вынудили 40% застройщиков остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, передает «Коммерсант».
Еще 29% респондентов не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, однако решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив ресурсы на завершение почти готовых объектов.
В опросе принимали участие топ-менеджеры 1 тыс. строительных и проектных компаний по всей России. 70% опрошенных работают сразу в нескольких регионах, 25% – строят в Москве и Подмосковье.
За месяц цены на некоторые стройматериалы выросли в среднем на 80%, по другим позициям – в два раза, сообщил гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его словам, на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов.
«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», – допустил президент «Синергии» Александра Белоус.
В Acons Group (девелопер жилья) приостановили на неопределенное время работы по нескольким объектам, так же поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки) из-за резкого роста стоимости кредитования. Почти все компании, по словам Плиева, меняют согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые ранее поставлялись из Европы.
Кроме того, производители из Китая не готовы оперативно замещать европейских конкурентов, ссылаясь на то, что из-за санкций, введенных против России, оплата поставок затруднена.
Руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никульчева считает, что сложившаяся ситуация – это удобная для застройщиков причина обосновать задержку или перенос проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.
Заморозка ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как госстроек, напротив, станет больше, спрогнозировал гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов.
Никульчева также считает, что изменения чувствительны для девелоперов офисов, которые ориентировались на европейских поставщиков материалов, а открытия новых торгцентров после ухода из России крупных брендов ожидать не стоит.
Один из источников на рынке считает, что в области коммерческой недвижимости сокращение объемов строительства может достигать 40%. В индустриальном сегменте падение объемов достигнет 50%, прогнозирует Плиев.
Перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья, где быстро заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих не получится, отмечает председатель совета директор «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.
В результате, как считает руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян, объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Германия захотела вдвое сократить импорт нефти из России к середине года
Власти ФРГ намерены уже к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года снизить долю импорта природного газа до 30%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
В документе указывается, что «Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», передает ТАСС.
Хабек заявил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены: «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%».
Указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.
«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», – также говорится в документе.
Кроме того, власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. При этом в конце марта зависимость ФРГ от российского газа составляла 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке».
Отмечается, что из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.
«Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», – прогнозирует Минэкономики Германии.
Ранее сообщалось, что Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году.
При этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от России
В пятницу США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщили в Белом доме.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности», передает ТАСС.
Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России на Украине.
В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Ранее в Еврокомиссии призвали «избавиться от России как поставщика углеводоров».
В Германии выступали против отказа от российских энергоресурсов, однако затем стало известно, что ФРГ захотела вдвое сократить импорт нефти из России уже к середине 2022 года.
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях, и если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. О том, что при этом ждет Польшу, писала газета ВЗГЛЯД.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД