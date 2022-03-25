Песков сказал, с какого момента началось разрушение действующего миропорядка

Разрушение действующего мирового порядка стартовало в 1999 году, когда начались американские бомбардировки Белграда, с тех пор страны Европы переживают кризис безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Тогда эти бомбы, помимо того, что стали убивать гражданских людей, стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы – а когда мы говорим натовцы, мы имеем в виду: американцы, – стали бомбить основы мирового устройства. И именно тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что вылилось в кризис и европейской безопасности, который мы все сейчас переживаем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

При этом кризис начался в Европе, в том числе в России, а инициаторы кризиса – Соединенные Штаты – переживают этот кризис в меньшей степени, добавил представитель Кремля.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов «Освободительной армии Косово» и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Операция началась без одобрения СБ ООН, она была основана лишь на заявлениях стран Запада, что в Белграде якобы проводились этнические чистки в Косово.

Авиаудары проводились с 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тыс. человек, включая детей. Ущерб от этих действий оценивается в 100 млрд рублей.

Публицист Армен Гаспарян в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что проводившийся 23 марта саммит НАТО не случайно был назначен именно на эту дату, ведь именно в этот день в 1999 году НАТО напало на Белград. «Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза», – подчеркивал эксперт.

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