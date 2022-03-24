Эксперт назвал «сигналом Москве» проведение саммита НАТО в годовщину атаки на Белград

«Это не совпадение: наши натовские «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. В четверг, когда в Брюсселе собрался саммит НАТО, в Сербии вспоминали жертв натовских бомбардировок 1999 года.

«Я хорошо помню риторику лидеров Североатлантического альянса, звучавшую в марте 1999 года, в момент начала бомбардировок Югославии. Это был первый год моей работы на радио и я комментировал события в прямом эфире. Натовские лидеры тогда, как и сейчас, выступали в агрессивном ультимативном тоне. Они по сути требовали разделить страну, отторгнуть этот край от Сербии, – сказал радиоведущий и публицист Армен Гаспарян. – Но думающая русская общественность как говорила, так и говорит, что Косово – это Сербия. И сербы, конечно, – наши братья».

Гаспарян не верит в то, что НАТО случайно назначила свою встречу в верхах на годовщину начала бомбардировок Сербии. «Это не совпадение. Наши «партнеры» прекрасно помнят, какой сегодня день. Подобный выбор даты – это намек Москве, откровенная угроза. Но Брюсселю следует знать, что в Москве извлекли очень серьезные уроки из событий 1999 года. Как раз в те дни, после стагнации 90-х годов, началось пробуждение национально-патриотического духа. Бомбардировки Белграда во многом послужили катализатором этого процесса», – считает Гаспарян.

Зато совпадение, причем знаменательное, публицист видит в том, что накануне печальной годовщины на 85-м году жизни скончалась бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт. «Именно эта дама несла самую прямую ответственность за нападение на сербов». Посмотрите на некрологи по этому поводу в западной печати. Нигде ни малейшего раскаяния за то, что с подачи Мадлен Олбрайт натовцы начали бомбить Белград. Вопреки международному праву, вопреки принципам послевоенного устройства», – напомнил собеседник.

«Прошло уже 23 года, но верхушка НАТО до сих пор утверждает, что все было сделано правильно, что так и надо было – просто попытались уничтожать сербов в массовом порядке, по сути подвергнуть этот народ геноциду. Но у них не получилось», – подчеркнул Гаспарян.

Что касается критики в адрес Москвы, которая звучит из уст участников нынешнего саммита Североатлантического альянса, то журналист отметил: «Наиболее точно наш ответ на такие выпады можно выразить традиционной для России фразой: «Делай что должно и будь что будет». Вне всякого сомнения, мы доведем спецоперацию на Украине до конца. Мы положили начало построению принципиально новой системы международных отношений, и это хорошо. А эти люди в НАТО? Пусть и дальше критикуют».

Напомним, в Сербии в четверг отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок силами НАТО территории Сербии. Налеты авиации продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, представители Россотрудничества и сербские ветераны войны почтили память жертв бомбардировок НАТО. Как сообщает РИА «Новости», Боцан-Харченко принял участие в возложении цветов к памятнику погибшей при бомбардировках трехлетней Милицы Ракич в парке Ташмайдан.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Единственным основанием для нее послужили утверждения западных лидеров о том, что власти Сербии проводят этнические чистки в крае Косово. По версии НАТО, воздушная война должна была остановить «гуманитарную катастрофу», возникшую в крае. Авиаудары привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 млрд долларов.

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