ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией

Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом

Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».

«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.

«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.

В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД