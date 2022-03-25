ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией

|
25 марта, пятница | Последнее обновление — 15:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
Разделы
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это.
Подробности...
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?!
Подробности...
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории.
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
|
|
В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
|
|
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
|
|
Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
|
|
В Кремле действуют в соответствии с действующим поручением президента России Владимира Путина Газпрому принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возражения Запада по этому поводу.
«Есть поручение Газпрому от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Песков пояснил, что поручение Путина не относится к «Новатэку».
«Президент никак не дифференцировал [какой именно газ имеется в виду] – трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было Газпрому. Это директива Газпрому. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
|
|
США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
G7 призвала ОПЕК повысить добычу нефти и газа
Группа семи (G7) призвала страны ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение энергоресурсов на мировом рынке, чтобы снизить зависимость Запада от России, говорится в итоговом заявлении саммита G7, прошедшем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Мы примем дальнейшие шаги, чтобы снизить нашу зависимость от российской энергии. Мы призываем все страны, производящие нефть и газ, действовать как ответственные партнеры и повысить поставки на международные рынки. Отмечаем, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть незначительно опускаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 5% днем ранее.
Также причиной волнений на рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
|
|
Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе
Мировое сообщество стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров G7.
«Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис», – сказал французский лидер, напомнив, что «Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители», передает ТАСС.
Он отметил особую уязвимость в продовольственном плане стран Магриба, Африки, Ближнего Востока.
До этого Макрон заявил, что во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бельгия рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями
|
|
Пересмотр валюты в контрактах по поставкам российского газа значит, что можно пересмотреть и цены на этот ресурс, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо.
«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное – это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», – цитирует политика РИА «Новости».
Также премьер-министр Бельгии подчеркнул, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от нефти и газа из России.
«Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, – санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
|
|
Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России
|
|
Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.
«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.
«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против России для ЕС и США.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии
|
|
Лидеры стран Европейского союза выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении России и Белоруссии, говорится в заявлении Европейского совета.
«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Белоруссии», – приводит текст заявления ТАСС.
«Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России иными способами должны быть пресечены», – говорится в заявлении.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия захотела вдвое сократить импорт нефти из России к середине года
Власти ФРГ намерены уже к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года снизить долю импорта природного газа до 30%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
В документе указывается, что «Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», передает ТАСС.
Хабек заявил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены: «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%».
Указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.
«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», – также говорится в документе.
Кроме того, власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. При этом в конце марта зависимость ФРГ от российского газа составляла 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке».
Отмечается, что из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.
«Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», – прогнозирует Минэкономики Германии.
Ранее сообщалось, что Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году.
При этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цены на нефть снизились на ослаблении опасений дефицита
Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 118,55 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,47%, до 111,81 доллара, передает РИА «Новости».
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о бойкоте российской нефти.
Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.
США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от России
В пятницу США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщили в Белом доме.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности», передает ТАСС.
Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России на Украине.
В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Ранее в Еврокомиссии призвали «избавиться от России как поставщика углеводоров».
В Германии выступали против отказа от российских энергоресурсов, однако затем стало известно, что ФРГ захотела вдвое сократить импорт нефти из России уже к середине 2022 года.
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях, и если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. О том, что при этом ждет Польшу, писала газета ВЗГЛЯД.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|