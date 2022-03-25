Россия решила требовать объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине

Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, и мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что Минобороны продолжает анализировать информацию по биологическим лабораториям США на Украине.

«Как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают свою работу по анализу той информации, которая у нас сейчас [есть] на руках по этим биолабораториям и по разрабатываемым там программам», – сказал пресс-секретарь президента.

«Это очень и очень чувствительная информация и для нас, и для всего мира», – подчеркнул Песков.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.