Поэт: Гуманитарная война против России началась давно

«Большая гуманитарная война, развязанная против России, началась задолго до украинской спецоперации, – в последние дни она просто усилилась. Это связано с общей тенденцией расчеловечивания, которая набирает обороты на Западе», – сказал газете ВЗГЛЯД поэт Владислав Маленко. Ранее президент Путин сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

«Как для человека русской культуры для меня отмена Достоевского и Рахманинова – это как отмена воздуха и воды. Но многие силы на Западе запустили процесс культурной «отмены России», причем безо всякого повода с нашей стороны. Мы как бы продолжаем жить со светом, а им удобнее жить в темноте – удобнее, комфортнее. В культурной темноте им легче расчеловечиваться – это глобальный процесс. Можно сказать, сейчас наступило время библейских по своему размаху перемен», – считает художественный руководитель музея Сергея Есенина поэт Владислав Маленко.

«Причем, на Западе у меня огромное количество прекрасных друзей – во Франции, Англии, Германии, Чехии. Там есть огромное количество высокообразованных людей, для которых и Достоевский, Шекспир, Данте – это главные люди, как и для меня. Но их голос там почти не слышен, потому что в западном обществе нарастает «информационный фашизм», в рамках которого в том числе ведется борьба с русской культурой. По сути это борьба с человеком», – возмущается Маленко.

В ответ на объявленную нам культурную войну, в ответ на западные санкции мы станем лишь еще больше любить и ценить Достоевского и Рахманинова, – нашим детям, нашему юношеству надо обратить взор внутрь «в наш космос», в глубины нашей культуры, убежден руководитель музея.

«Когда я был на вручении премии «Писатель года», я вышел на сцену и призвал учредить в стране медаль за оборону русского языка. И зал поддержал меня! Пришвин говорил: моя родина – «Капитанская дочка» Пушкина. Так вот моя родина – это русский язык. За него я буду воевать, причем, если потребуется, – не только пером, но и топором», – пообещал Маленко.

В пятницу на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

В частности, из концертных афиш «вымарывают» Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, и мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – заявил президент. Он подчеркнул, что в России «представить такое невозможно» – она застрахована от этого благодаря отечественной культуре.

Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире. «Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.