Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях

Роскосмос будет заключать контракты с внешними партнерами в рублях, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас есть свои валютные средства, которые мы зарабатываем на внешнеэкономической внебюджетной деятельности, поскольку «Роскосмос» - то самое предприятие, которое продает за рубеж высокотехнологичную продукцию. Это и двигатели, и наши услуги доставки астронавтов. Коли такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать исключительно в рублях», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Заключение контрактов в рублях Рогозин назвал правильным решением.

Также Рогозин добавил, что отключение России от GPS – это технически сложный процесс.

«Но хочу сказать, что технически это сделать очень сложно. Во-первых, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться по направлению других континентов, других стран», – сказал он, комментируя вероятность отключения России от этой системы.

Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.