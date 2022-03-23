В Тольятти начал работу новый легкоатлетический манеж

В Тольятти открылся легкоатлетический манеж, построенный по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел объект и пообщался с атлетами и тренерами.

Манеж построен в Автозаводском районе Тольятти на территории стадиона «Торпедо». Спортивный комплекс включает шесть беговых круговых дорожек по 200 метров, шесть беговых дорожек на 60 метров, сектор прыжков в высоту, два сектора прыжков в длину, сектор толкания ядра, сектор прыжков с шестом, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. На втором этаже находится тренажерный зал и кафе на 40 мест. На третьем этаже располагаются административные и служебные помещения.

Азаров спросил у атлетов, какие у них впечатления от первых тренировок. «Манеж очень хороший, современный, просторный. Прекрасный спортивный комплекс. Всем нам очень тут нравится. Спасибо всем, благодаря кому этот манеж появился», – сказал главе региона тольяттинский спортсмен Николай Кремлев.

В Самарской области легкая атлетика является одним из самых массовых и популярных видов спорта им занимается почти 30 тыс. жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах ведут свыше 2000 человек, более половины из которых в СШОР №3 «Легкая атлетика» Тольятти. Легкоатлеты региона регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны, 38 спортсменов – кандидаты в сборные команды России. В манеже будут тренироваться воспитанники спортшкол, сборные команды региона, любители спорта.

«Все наше легкоатлетическое сообщество 25 лет ждало, когда появится такой манеж. И сегодня, находясь тут, я счастлива. Здесь великолепное покрытие и оборудование европейского класса. Уверена, в таких условиях результаты спортсменов будут расти», – сказала мастер спорта России международного класса, директор СШОР №3 «Легкая атлетика» Елена Моталова.

«Несомненно, появление такого манежа будет способствовать не только повышению результатов наших ребят, но и привлечению жителей к занятиям спортом», – ответил ей Азаров.

В легкоатлетическом манеже будут проводиться не только тренировки, но и областные и всероссийские соревнования. Для этого здесь есть необходимые условия и техническое оснащение. Покрытие беговых дорожек соответствует международным стандартам и критериям качества IAAF (Международной федерации легкой атлетики). Азаров отметил, что в новом манеже обязательно надо проводить как можно больше стартов, в том числе всероссийских.

«Манеж – шикарный, таких объектов в ПФО нет. Он даст новый импульс для развития легкой атлетики. Мы уже предварительно общались с всероссийской федерацией легкой атлетики по вопросу того, чтобы в следующем году провести здесь первенство России», – сказал председатель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.