Анонсирован выпуск нового и модернизированного ракетоносцев Ту-160

Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

«За одно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», - сказал он.

В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.

Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».

Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.