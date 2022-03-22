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Анонсирован выпуск нового и модернизированного ракетоносцев Ту-160
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Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
«За одно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», - сказал он.
В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов в ходе заседания коллегии ВПК заявил, что никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год.
Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».
Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Пентагон не разгадал смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты на Украине
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В Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
По его словам, в Пентагоне пока не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о запуске накануне гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения защищенного подземного арсенала в горной местности, передает РИА «Новости».
«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», – сказал представитель Пентагона.
Чиновник заявил, что в числе возможных версий рассматривается желание России «послать сигнал Западу и Украине», набрать дополнительные очки для продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта.
«Но с чисто военной точки зрения это не выглядит апофеозом практичности», – заявил представитель Пентагона.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Конашенков заявлял, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
В Минобороны назвали ложью заявления Киева о российских потерях
Заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, спецоперацию на Украине ведет профессиональная армия, которая наносит удары по военным обьектам противника весьма эффективно.
«Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы», – сказал Конашенков.
«Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом», – подчеркнул генерал.
Также Конашенков заявил, что власти Украины насильственно забирают мужчин в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как пушечное мясо.
«Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых «резервистов», – заявил представитель Минобороны.
Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как «пушечное мясо».
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре.
До этого Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Газета ВЗГЛЯД опубликовала признания пленных солдат украинской армии, которые рассказали, почему они сдались в первом же бою, что их заставило пойти служить и какие нравы царят в ВСУ.
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МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва
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Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.
«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».
Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.
«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.
Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.
Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».
По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».
«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.
Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.
Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.
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СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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МИД: Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору
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Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны, заявили в российском МИДе.
«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
Отмечется также, что «российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».
Сообщается, что принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией. «Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — указали в министерстве.
В МИДе также заявили, что российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», – указали в дипведомстве.
Ранее в МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией.
Позже Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
Напомним, на фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Минобороны сообщило об уничтожении спрятанной в торговом центре Киева батареи РСЗО
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Высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Украинские националисты использовали торговый центр на окраине украинской столицы в качестве хранения реактивных боеприпасов, подчеркнул он.
Националисты в Киевском районе Виноградарь прикрывались жилыми домами, там же расположились украинские РСЗО. Они используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве «живого щита» для ведения массированного огня по российским военным.
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Премьер Японии назвал «неприемлемо жестким» ответ России на санкции
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Решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым», заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер-министр Фумио Кисида.
«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с этим решением)», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с этим, отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась».
«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – добавил он.
Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.
Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
В Германии зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу
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В Германии значительно выросли цены на пшеницу и продовольствие с начала специальной операции на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, заявил в интервью телеканалу N24 глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид.
«Цены уже значительно выросли с начала войны, и я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранен», – ответил Руквид на вопрос о росте цен на пшеницу и зерновые в Германии в связи с ситуацией на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, цены на продовольствие «также будут расти», так как если «Украина, как один из крупных поставщиков не только пшеницы, но, например, подсолнечника, выпадает, это будет иметь влияние на рынки и на цены».
Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны.
Ранее в Германии отмечали, что цены на пшеницу вышли из-под контроля, так как крупные поставщики зерна Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка. Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана.
США ввели санкции против Китая
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Администрация Соединенных Штатов Америки вводит санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его приделами, «в том числе в США», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодняшние меры накладывают визовые ограничения на официальных лиц КНР, которые считаются причастными к или ответственными за политику или действия, направленные на подавление верующих и последователей духовных практик, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, лидеров гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами», – говорится в заявлении чиновника, распространенном пресс-службой ведомства. Глава Госдепа также заявил о готовности США и далее «использовать дипломатические и экономические меры», сообщает ТАСС.
В частности, Блинкен обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, глава Госдепартамента заявил о нарушении властями КНР основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.
В свою очередь пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Госдепартаментом рестрикции заявил, что американские санкции против китайских чиновников серьезно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.
«Так называемых проблем с правами человека в Китае, как утверждает американская сторона, не существует. Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены. Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них», – сказал он.
Напомним, власти США заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения.
СМИ: Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», – сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск), передает РИА «Новости».
Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
Минобороны заявило об эффективности применения «Кинжалов» на Украине
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Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что «Кинжал» применили для уничтожения подземного арсенала с дальности более в 1 тыс. километров. Время полета составило менее 10 минут.
Ракеты применили для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У». Эти хранилища располагались в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
«Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника», – подчеркнул Конашенков.
Ранее Конашенков заявлял, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена крупная военная топливная база Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский предложил искать компромиссы с Россией на референдуме
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Возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины. Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием.
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