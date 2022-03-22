Медведев счел оправданным отказ обсуждать с Японией мирный договор

Отказ обсуждать с Японией мирный договор по Курильским островам является «исторически оправданным, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что в новой редакции Конституции России «прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт».

Зампред Совбеза пояснил, что переговоры утратили смысл, поскольку Япония, введя вслед за США санкции против России, продемонстрировала, с кем бы согласовывала текст документа.

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», – написал Медведев.

Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Указывается, что Токио занимает откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб интересам Москвы. Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии.

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору.