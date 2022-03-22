Определены сроки импортозамещения деталей для Ту-214

Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

«В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.

«Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолётов Ту-214», – сказал вице-премьер.

По словам Борисова, сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другие.

«Насущный вопрос – это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом», – добавил Борисов.

Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.

Напомним, в 2017 году Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручение рассмотреть возможность замены используемых военным ведомством самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на Ту-214 и SSJ 100.