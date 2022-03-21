Член ОП: На Украине против нацизма сообща сражаются граждане всех национальностей России

На Украине граждане России всех национальностей сообща сражаются против нацизма, подобно тому, как бились с фашизмом представители всех народностей СССР во время Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Владимир Зорин, комментируя подвиг уроженца Дагестана лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. В понедельник Звезда Героя России была передана родственникам офицера.

«Участие в спецоперации на Украине представителей всех народов России показывает, что оказались посрамлены все недоброжелатели, которые делали ставку на межэтническую напряженность и конфликты в нашей стране», – подчеркнул член Общественной палаты России Владимир Зорин, глава комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Внимание, которое российская власть уделяет национальной политике, приносит свои плоды: сплоченное общество способно ответить на самые серьезные геополитические вызовы, подчеркнул собеседник. «Сейчас на Украине и в Донбассе граждане России всех национальностей сообща сражаются против нацизма, демонстрируя отвагу и приверженность защите мирного населения, подобно тому, как бились с фашизмом представители всех наций и народностей СССР во время Великой Отечественной войны», – заметил собеседник.

Зорин напомнил, что Минобороны в своем Telegram-канале запустило хэштег #ПредковДостойны, под которым публикуются материалы о подвигах российских военнослужащих во время спецоперации на Украине и проводятся параллели с похожими поступками советских военных во время Великой Отечественной войны. «Показательно также, что и у нас в Общественной палате представители всех национальностей сообща оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от неонацистов, активно сдают кровь для раненых и морально поддерживают людей», – добавил собеседник.

В понедельник замминистра обороны России, экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в столице Дагестана Махачкале вручил Звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова – лакца по национальности. Евкуров подчеркнул: совершенный Гаджимагомедовым подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины.

В первые дни спецоперации боец старший лейтенант ВДВ Гаджимагомедов был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. 3 марта верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о присвоении Гаджимагомедову Звезды Героя посмертно.

В минувшую среду глава государства отметил в высшей степени достойное исполнение своего воинского долга офицерами и солдатами – чеченцами. Напомним, что в освобождении Мариуполя принимают участие около 5 тысяч бойцов из Чечни. В тот же день лидеры мусульманских организаций России выразили поддержку российскому руководству и участникам специальной военной операции на Украине.

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