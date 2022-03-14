Мариуполь освободят приводящие в ужас украинские нацбаты части

В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя?

«Хочу сказать всем, что в ближайшее время Мариуполь будет взят, потому что наше подразделение в количестве 5 тысяч человек прибыла на место», – заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, находящийся в зоне спецоперации российских войск на Украине. «Хочу сказать всем бандеровцам и шайтанам, которые там находятся, которые издевались над народом Донецка и Луганска: у вас есть единственный шанс – застрелиться или сдаться», – добавил депутат.

Видеообращение парламентария разместил в понедельник в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Депутат Делимханов прибыл в зону специальной операции, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи, объяснил Кадыров. В одном из видео чеченский руководитель также упомянул «5 тысяч лучших бойцов», которые находятся «вокруг и внутри Мариуполя», и призвал сдаться подразделения ВСУ, остающиеся в городе: «Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю: вечером будет поздно! Вы не жили достойно, не воюете отважно и умрете как шайтаны!».

Сам Кадыров, по сообщению ЧГТРК «Грозный» также находится на украинской территории. В понедельник глава Чечни в видеообращении заявил о минутной готовности войти в Киев (по его словам, запись сделана на аэродроме в Гостомеле близ украинской столицы).

Напомним, что крупный промышленный центр и портовый центр Донецкой области – Мариуполь был окружен 1 марта Вооруженными силами России и Народной милицией ДНР. Выход мирных жителей из города по гуманитарным коридорам затруднен из-за противодействия националистов. С 5 марта удалось эвакуировать не более 1 тысячи человек. Как передает ТАСС, фактически на положении заложников в Мариуполе остаются сотрудники миссии ОБСЕ и консул Греции.

«На данный момент... продолжается продвижение по левому берегу (микрорайоны Мариуполя), – сообщил в понедельник RT глава ДНР Денис Пушилин. – Вокруг населенные пункты находятся под оперативным контролем Донецкой Народной Республики». Подразделения армии ДНР при поддержке российских военных уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, сообщили в Миноброны России. Спецназ ликвидировал основные силы нацбатов в жилых кварталах по периметру города.

Операция по разблокированию Мариуполя уже дала возможность открыть гумкоридоры и начать эвакуацию горожан, сообщил вечером в понедельник начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Как сообщает ТАСС, в город уже прибыло 50 из 200 автобусов, предназначенных для эвакуации пострадавших и нуждающихся мариупольцев.

Командир батальона «Восток» ВС ДНР Александр Ходаковский в понедельник подтвердил присутствие чеченцев близ Мариуполя. «Прибыли горные орлы Рамзана, выглядят дорого и круто, – надеюсь, так же будут выглядеть и в деле», – написал подполковник Ходаковский в своем Telegram-канале. Днем ранее колонну военных автомобилей с чеченскими флагами сняли на видео в районе Донецка.

«В Мариуполь действительно прибыло пять тысяч чеченцев, как сказал Делимханов. Это подтверждают военкоры. Я могу подтвердить, что они будут участвовать в штурме города, но не в одиночку», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его оценке, к чеченским формированиям может присоединиться батальон «Восток» Александра Ходаковского и другие подразделения Донецкой народной республики. «Это будет совместный штурм», – считает военный эксперт.

«Чеченские бойцы поднаторели в городских сражениях. Нацбаты и бойцы Вооруженных сил Украины их очень боятся»,

– добавил Леонков.

Сроки взятия Мариуполя обозначить сложно, однако «сами чеченцы сказали, что до вечера у нациков в Мариуполе время есть, а после вечера – его нет», обратил внимание Леонков. «Как чеченцы с ними будут поступать, вы сами все понимаете. На мой взгляд, операция будет доведена до логического конца», – подытожил он.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош выразил мнение, что украинским силам удастся удержать Мариуполь еще «несколько дней, а, может, целую неделю, если не больше».

«Это очень сложная задача. Мариуполь – крупный город, сейчас там около 400 тысяч жителей и, я предполагаю, крупный контингент ВСУ. Чеченцев же, при всех их боевых качествах, на Украине, по моей оценке, всего 10-15 тысяч человек. И далеко не все из них сосредоточены в районе Мариуполя», – пояснил собеседник.

«Поэтому говорить о том, что в ближайшие часы и до исхода текущего дня город будет взят, я бы не стал. Я думаю, наступление будет достаточно интенсивным: бои будут завязываться, будет продвижение. Будет поддержка и с воздуха, и артиллерийская. Но «в ближайшее время» – это преувеличение», – заключил эксперт.

Российское командование отправило чеченцев под Мариуполь, чтобы те оказали сильное психологическое и моральное давление на ВСУ, считает военный эксперт Александр Алесин. «Известно, что чеченские бойцы достаточно беспощадны к противнику. Сам факт их появления волю неприятеля к сопротивлению уменьшит и заставит его покидать позицию», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Он также согласился с тем, что «кадыровцы» отлично ведут бои в городских условиях. «Их уровень подготовки не превышает навыки других специальных подразделений, но вполне позволяет давать бой на улицах городов», – заметил Алесин.

По его мнению, при взятии Мариуполя российским, и в том числе чеченским военным, может пригодиться опыт Великой Отечественной войны. «Я думаю, что отработанные приемы будут те же, но, может, с небольшими коррективами. Голой грудью на пулеметы и «Джавелины» никто бросаться не будет, конечно», – подчеркнул собеседник.

«Стратегия для взятия города следующая: создаются подразделения – штурмовые группы, состоящие из специально подготовленных бойцов. Плюс обычно в группе 1-2 танка, самоходные или артиллерийские системы, а также саперные подразделения для подрыва преград и укреплений», – перечислил Алесин. «Практика такая: по обеим сторонам улиц идут танки, стреляют перекрестным огнем, тем самым прикрывая штурмовую группу. Она тем временем идет по застройке, применяя ручные гранаты и автоматическое оружие. Часто схватка перерастает в рукопашный бой».

«Если противник засел в сильно укрепленном здании и не сдается, его подрывают либо саперы, либо применяется крупнокалиберная артиллерия. В некоторых случаях для этого используют танковые орудия калибром 125-мм, либо самоходные пушки «Гвоздика» и «Акация». Кроме того, сейчас штурмовую группу поддерживают БПЛА, которые сверху контролируют движение обороняющихся, их маневр, и сообщают о передвижении противника».

«Помимо этого, сейчас еще активно используются противотанковые управляемые ракетные комплексы типа «Корнет» и «Конкурс». Они тоже могут наносить серьезные повреждения обороняющимся. В их распоряжении могут быть фугасные и объемно детонирующие боеприпасы, которые особенно эффективные в закрытых помещениях», – рассказал эксперт.

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В случае если необходимо взять дом, а неприятель укрылся в его подвале, здание можно разрушить, но есть и альтернативные варианты. «Действительно, очень часто разрушений не удается избежать, особенно если обороняющиеся размещают танки на первых этажах, пробивают стены, создавая амбразуры, и ведут оттуда огонь. Такие строения приходится подрывать», – сказал Алесин.

«Что касается ситуации с подвалом, то здесь можно обойтись без сноса здания и использовать огнеметы типа «Шмель» и «Шмель-М». Это ручные огнеметы, которые, кстати, применялись во время чеченской кампании. По степени своей разрушительной мощи они эквивалентны хорошему артиллерийскому снаряду калибру 100-122 мм. Огнемет носит пехотинец, так что можно его перенести на самые передовые позиции и применить на короткой дистанции», – пояснил он.

«Другой вариант – объемно-детонирующие боеприпасы. Это либо газ, либо жидкость, которой заполняют пространство, укрытие и потом подрывают. Взрыв уничтожает все живое, а замкнутое пространство только усиливает эффект», – заключил он.

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