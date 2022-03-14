Мариуполь освободят приводящие в ужас украинские нацбаты части

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, ее гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...
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Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...
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Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...
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Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мариуполь освободят приводящие в ужас украинские нацбаты части

    Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов
    		   14 марта 2022, 19:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков

    В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя?

    «Хочу сказать всем, что в ближайшее время Мариуполь будет взят, потому что наше подразделение в количестве 5 тысяч человек прибыла на место», – заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, находящийся в зоне спецоперации российских войск на Украине. «Хочу сказать всем бандеровцам и шайтанам, которые там находятся, которые издевались над народом Донецка и Луганска: у вас есть единственный шанс – застрелиться или сдаться», – добавил депутат.

    Видеообращение парламентария разместил в понедельник в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Депутат Делимханов прибыл в зону специальной операции, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи, объяснил Кадыров. В одном из видео чеченский руководитель также упомянул «5 тысяч лучших бойцов», которые находятся «вокруг и внутри Мариуполя», и призвал сдаться подразделения ВСУ, остающиеся в городе: «Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю: вечером будет поздно! Вы не жили достойно, не воюете отважно и умрете как шайтаны!».

    Сам Кадыров, по сообщению ЧГТРК «Грозный» также находится на украинской территории. В понедельник глава Чечни в видеообращении заявил о минутной готовности войти в Киев (по его словам, запись сделана на аэродроме в Гостомеле близ украинской столицы).

    Напомним, что крупный промышленный центр и портовый центр Донецкой области – Мариуполь был окружен 1 марта Вооруженными силами России и Народной милицией ДНР.  Выход мирных жителей из города по гуманитарным коридорам затруднен из-за противодействия националистов. С 5 марта удалось эвакуировать не более 1 тысячи человек. Как передает ТАСС, фактически на положении заложников в Мариуполе остаются сотрудники миссии ОБСЕ и консул Греции.

    «На данный момент... продолжается продвижение по левому берегу (микрорайоны Мариуполя), – сообщил в понедельник RT глава ДНР Денис Пушилин. – Вокруг населенные пункты находятся под оперативным контролем Донецкой Народной Республики». Подразделения армии ДНР при поддержке российских военных уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, сообщили в Миноброны России. Спецназ ликвидировал основные силы нацбатов в жилых кварталах по периметру города.

     

    Операция по разблокированию  Мариуполя уже дала возможность открыть гумкоридоры и начать эвакуацию горожан, сообщил вечером в понедельник начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Как сообщает ТАСС, в город уже прибыло 50 из 200 автобусов, предназначенных для эвакуации пострадавших и нуждающихся мариупольцев.

    Командир батальона «Восток» ВС ДНР Александр Ходаковский в понедельник подтвердил присутствие чеченцев близ Мариуполя. «Прибыли горные орлы Рамзана, выглядят дорого и круто, – надеюсь, так же будут выглядеть и в деле», – написал подполковник Ходаковский в своем Telegram-канале. Днем ранее колонну военных автомобилей с чеченскими флагами сняли на видео в районе Донецка.

    «В Мариуполь действительно прибыло пять тысяч чеченцев, как сказал Делимханов. Это подтверждают военкоры. Я могу подтвердить, что они будут участвовать в штурме города, но не в одиночку», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По его оценке, к чеченским формированиям может присоединиться батальон «Восток» Александра Ходаковского и другие подразделения Донецкой народной республики. «Это будет совместный штурм», – считает военный эксперт.

    «Чеченские бойцы поднаторели в городских сражениях. Нацбаты и бойцы Вооруженных сил Украины их очень боятся»,

    – добавил Леонков.

    Сроки взятия Мариуполя обозначить сложно, однако «сами чеченцы сказали, что до вечера у нациков в Мариуполе время есть, а после вечера – его нет», обратил внимание Леонков. «Как чеченцы с ними будут поступать, вы сами все понимаете. На мой взгляд, операция будет доведена до логического конца», – подытожил он.

    В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош выразил мнение, что украинским силам удастся удержать Мариуполь еще «несколько дней, а, может, целую неделю, если не больше».

    «Это очень сложная задача. Мариуполь – крупный город, сейчас там около 400 тысяч жителей и, я предполагаю, крупный контингент ВСУ. Чеченцев же, при всех их боевых качествах, на Украине, по моей оценке, всего 10-15 тысяч человек. И далеко не все из них сосредоточены в районе Мариуполя», – пояснил собеседник.

    «Поэтому говорить о том, что в ближайшие часы и до исхода текущего дня город будет взят, я бы не стал. Я думаю, наступление будет достаточно интенсивным: бои будут завязываться, будет продвижение. Будет поддержка и с воздуха, и артиллерийская. Но «в ближайшее время» – это преувеличение», – заключил эксперт.

    Российское командование отправило чеченцев под Мариуполь, чтобы те оказали сильное психологическое и моральное давление на ВСУ, считает военный эксперт Александр Алесин. «Известно, что чеченские бойцы достаточно беспощадны к противнику. Сам факт их появления волю неприятеля к сопротивлению уменьшит и заставит его покидать позицию», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Он также согласился с тем, что «кадыровцы» отлично ведут бои в городских условиях. «Их уровень подготовки не превышает навыки других специальных подразделений, но вполне позволяет давать бой на улицах городов», – заметил Алесин.

    По его мнению, при взятии Мариуполя российским, и в том числе чеченским военным, может пригодиться опыт Великой Отечественной войны. «Я думаю, что отработанные приемы будут те же, но, может, с небольшими коррективами. Голой грудью на пулеметы и «Джавелины» никто бросаться не будет, конечно», – подчеркнул собеседник.

    «Стратегия для взятия города следующая: создаются подразделения – штурмовые группы, состоящие из специально подготовленных бойцов. Плюс обычно в группе 1-2 танка, самоходные или артиллерийские системы, а также саперные подразделения для подрыва преград и укреплений», – перечислил Алесин. «Практика такая: по обеим сторонам улиц идут танки, стреляют перекрестным огнем, тем самым прикрывая штурмовую группу. Она тем временем идет по застройке, применяя ручные гранаты и автоматическое оружие. Часто схватка перерастает в рукопашный бой».

    «Если противник засел в сильно укрепленном здании и не сдается, его подрывают либо саперы, либо применяется крупнокалиберная артиллерия. В некоторых случаях для этого используют танковые орудия калибром 125-мм, либо самоходные пушки «Гвоздика» и «Акация». Кроме того, сейчас штурмовую группу поддерживают БПЛА, которые сверху контролируют движение обороняющихся, их маневр, и сообщают о передвижении противника».

    «Помимо этого, сейчас еще активно используются противотанковые управляемые ракетные комплексы типа «Корнет» и «Конкурс». Они тоже могут наносить серьезные повреждения обороняющимся. В их распоряжении могут быть фугасные и объемно детонирующие боеприпасы, которые особенно эффективные в закрытых помещениях», – рассказал эксперт.

    В случае если необходимо взять дом, а неприятель укрылся в его подвале, здание можно разрушить, но есть и альтернативные варианты. «Действительно, очень часто разрушений не удается избежать, особенно если обороняющиеся размещают танки на первых этажах, пробивают стены, создавая амбразуры, и ведут оттуда огонь. Такие строения приходится подрывать», – сказал Алесин.

    «Что касается ситуации с подвалом, то здесь можно обойтись без сноса здания и использовать огнеметы типа «Шмель» и «Шмель-М». Это ручные огнеметы, которые, кстати, применялись во время чеченской кампании. По степени своей разрушительной мощи они эквивалентны хорошему артиллерийскому снаряду калибру 100-122 мм. Огнемет носит пехотинец, так что можно его перенести на самые передовые позиции и применить на короткой дистанции», – пояснил он.

    «Другой вариант – объемно-детонирующие боеприпасы. Это либо газ, либо жидкость, которой заполняют пространство, укрытие и потом подрывают. Взрыв уничтожает все живое, а замкнутое пространство только усиливает эффект», – заключил он.

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