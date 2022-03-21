В Meta заявили о недопустимости русофобии

Компания Меtа Platforms (Facebook и Instagram) изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян, заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности Меtа в России из-за экстремизма.

«Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ», – передает ее слова ТАСС.

Представитель компании попросила отказать в удовлетворении иска. По ее словам, пользователями ее социальных сетей компании 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса.

«Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность», – добавила представитель Meta.

Ранее в понедельник Meta отказали в откладывании рассмотрения иска о запрете деятельности по статье об экстремизме.

Также суд отказался прекратить рассмотрение иска о запрете деятельности Meta. Прекратить иск просили адвокаты. По их мнению, у суда нет полномочий для рассмотрения иска, поскольку Meta – иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации – в США.

Напомним, Роскомнадзор 11 марта ограничил доступ к Instagram на территории России из-за того, что компания Meta разрешила призывать к насилию в отношении российских военных.

Генеральная прокуратура требовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.