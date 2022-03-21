В Минобороны назвали число эвакуированных из Донбасса и с Украины в Россию

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за прошедшие сутки в Россию эвакуированы свыше 16,4 тыс. человек, всего с начала проведения специальной военной операции в РФ эвакуировано более 330 тыс. человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 16434 человека, из них 2389 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции уже [эвакуировано] 330686 человек, из которых 68983 ребенка», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

По имеющимся у генерал-полковника данным, госграницу России пересекли 1815 личных автомобилей, а за все время проведения спецоперации – 38525.

Как уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ, значительная часть населения, которая удерживается радикалами, ищет возможности эвакуироваться в Россию. «По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 5117, а всего их в нашей базе данных уже 2716436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 пунктов Украины», – добавил он.

С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.

Ранее в Минобороны обвинили националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо и Дамаском. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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