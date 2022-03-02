Стало известно об утрате связи с делегацией Украины по переговорам с Россией

Украинская делегация не выходит на связь с 1 марта, организаторы переговоров в Белоруссии не могут спрогнозировать, когда начнется встреча, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова совсем. Телефоны отключены, то ли они находятся в бункере, то ли у них сел телефон, то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились», – заявил политолог в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что организаторы пока не могут спланировать, когда произойдет встреча российской и украинской сторон.

Ранее сообщалось о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время.