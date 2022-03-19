Медведев предупредил о последствиях роста цен на энергоносители на Западе

Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и в этом пытаются обвинить Россию, но народы этих стран скоро предъявят счет своему руководству, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить ее на Россию. Но народы этих стран – не старые маразматики из их русофобского руководства. Они все понимают и скоро предъявят им счет за цену «антироссийских санкций», которые оплачены из кошельков граждан западных стран», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате. Также запред Совбеза заверил, что коллапса в экономике России не будет.

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.

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