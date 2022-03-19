Медведев заявил, что коллапса в экономике России не будет

Коллапса в российской экономике из-за санкций не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он отметил, многие санкции лишь пошли на пользу стране, заставив активнее развиваться и налаживать импортозамещение во всех отраслях. Кабмин уже согласовал оперативные решения по поддержке людей и экономики.

«В общем, коллапса в экономике не будет», – написал Медведев.

Западные компании не планируют терять рынок России, сообщая, что «очень хотят вернуться, но боятся», но терпение России не бесконечно, заявил Медведев.

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет», – написал он.

По словам политика, давление их правительства на собственный бизнес чудовищно.

«Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы», – заключил Медведев, отметив, что недруги, пытающиеся разрушить экономику России, еще об этом пожалеют.