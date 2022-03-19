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Эксперт исключил проблемы с мясом и молоком в России из-за санкций
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Планы по увеличению выпуска мясной и молочной продукции не пострадают из-за введенных Западом санкций против России. Трудности могут возникнуть только с упаковкой – там используются иностранные компоненты, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь группы компаний «Агропромкомплектация» Денис Царев.
«В настоящее время группа компаний «Агропромкомплектация» модернизирует уже действующие производственные объекты с целью увеличения объемов производства. Например, производство колбасы в следующем году мы собираемся увеличить в два раза – это серьезные объемы, мы намерены производить большое количество товаров», – говорит Царев.
Он рассказывает, что нынешние геополитические условия не повлияют на планы компании несмотря на то, что для модернизации закупается иностранное оборудование: зарубежные партнеры выражают свою клиентоориентированность и готовность в нынешних условиях решать вопросы по логистике и отгрузке тех товаров, которые необходимы российским производителям. Специалист отмечает, что и с ремонтом такого оборудования тоже не должно возникнуть проблем, поскольку все эти производители имеют в России сервисные центры.
Собеседник подчеркнул, что компания продолжает и реализацию всех ранее запущенных инвестиционных проектов по увеличению объемов производства молочных и мясных продуктов.
«Также мы не испытываем проблем с кормами для своих животных. И в первую очередь, это связано с тем, что мы производим их сами. У нас 130 тыс. гектаров полей, на которых мы выращиваем различные культуры, которые далее перерабатываются в комбинированный корм, отлично подходящий для свиней и крупного рогатого скота. В этой области за последнее время мы действительно стали самостоятельными», – говорит специалист.
Единственное, из-за чего бизнес сейчас может испытывать трудности – это, по словам собеседника, упаковка для продукта, поскольку для ее изготовления используются иностранные компоненты. По всем остальным компонентам никаких проблем нет. «Вся продукция продолжает производиться. Сырье – есть, оборудование – есть, все работает», – резюмировал Царев.
Ранее сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко предупредил, что из-за санкций со стороны Запада, введенных в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в России ожидаются проблемы с упаковкой и бумажной продукцией.
Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.
Зеленский сказал, что наступило «время встречаться» и «говорить». По его мнению, «пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что в пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек, всего по гумкоридорам за время их работы – свыше 180 тыс.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов». Он сказал, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».
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Песков указал Шольцу на право россиян самим выбирать главу государства
Принимать решения о том, кто должен возглавить Россию, должны россияне, а не канцлер Германии Олаф Шольц, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Шольца о том, что фундаментом для отношений двух стран должна быть Россия без президента Владимира Путина.
«С кем быть России, наверное, все-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой.
«Разговор, конечно, вряд ли можно назвать дружеским... это жесткий разговор. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и в обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией [на Украине]», – добавил представитель Кремля.
Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ
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«Если вам не нравится наш дом, то идите туда, где вам комфортно. Не надо гадить в нашем доме», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя задержание проживавшего в России украинского певца, призывавшего к убийству российских военных.
Украинский 25-летний певец Игорь Левченко 24 февраля 2022 года в своем Instagram разместил видеоролик, на котором призвал к убийству российских военных, после чего его действия были признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили о его задержании.
«Мы не позволяем себе ничего подобного делать ни в чьем доме. Проявляем уважение, терпимость и терпение по отношению ко всем странам, в которых мы прибываем», – говорит Пригожин.
«Если я приезжаю в Германию или во Францию, то я уважаю законы страны и живу по их правилам. Если я пересекаю границу США, то принимаю те правила, которые существуют там. Поэтому если человек, и не важно кто он, исполнитель, журналист, бухгалтер, не следует правилам, то должен взять ноги в руки и пойти в дальнее путешествие», – считает продюсер.
Он объясняет, что каждый человек может критиковать, не соглашаться, рассуждать о происходящем на Украине, но никто не имеет право оскорблять место, страну и дом, в котором он живет.
Высказывание украинского певца собеседник сравнивает с призывом украинского журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заключил Пригожин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал без агрессии реагировать на русофобские высказывания со стороны украинцев.
Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»
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«Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».
«Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.
По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».
«Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.
По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук».
Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.
В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
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Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь
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Украинские военные не способны прорваться к Мариуполю, этого не сможет сделать даже американская армия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника, и ни о какой там деблокаде Мариуполя речи не может и быть. Им бы самим там отбиться», – указал Арестович в своем видеообращении.
Он пояснил, что другие части находятся за 100–120–150 км от Мариуполя, они также держат оборону и не способны пробиться через превосходящие силы противника. Даже в случае преодоления этого препятствия они не смогут пройти «120 километров в голой степи», поскольку будут подвергаться постоянным ударам российской авиации, которая сможет быстро пополнять боезапас с аэродромов в Крыму и Ростовской области, подчеркнул Арестович.
«Ни одна армия мира, даже американская, не пройдет теми силами, которые у нас есть», – сказал он.
Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что в районе также расположена «очень мощная противовоздушная оборона» на земле и в небе.
«Более того, были попытки оказать воздушную поддержку, и они, мягко скажем, не увенчались успехом. Поэтому военного решения по Мариуполю в настоящий момент нет», – сказал он.
«Все крики о военной помощи Мариуполю – о деблокаде – исходят от людей, которые либо не понимают военной обстановки в силу того, что они нормальные люди и не могут знать военных нюансов, либо от людей, которые очень хорошо понимают военную обстановку и занимаются чистыми спекуляциями», – заявил Арестович.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Позже стало известно, что в центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.
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ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», – передает ТАСС со ссылкой на слова Конашенкова.
Ранее в Минобороны сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала городскую больницу в Днепре (Днепропетровск) и планирует взорвать ее, обвинив в этом Россию. Для этого эвакуировали персонал и медицинских пациентов.
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Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям
В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и местные украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.
Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».
По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».
«Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он.
Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».
Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.
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Российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У»
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Вооруженные силы России пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, российские средства ПВО смогли отразить ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя. Конашенков добавил, что обстрел был произведен с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
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Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации
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Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.
После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
«Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.
Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.
«Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.
Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных
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«Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.
«Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.
Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.
«Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.
Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.
Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Стало известно о трудностях с поставками Украине оружия из Германии
Немецкие власти смогли поставить украинской стороне лишь 500 из обещанных ранее 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела», сообщили германские газеты со ссылкой на источники в Киеве.
Передача вооружений состоялась в четверг вечером, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
В Минобороны Германии отказались предоставить какие-либо детали по этой теме. Поставки, указали авторы публикации, проходят как «строго секретная» информация.
В конце февраля в ФРГ заявили, что страна займется поставками вооружений Украине.
В Москве после этих заявлений отметили, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.
Силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя
Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль вооруженных сил Донецкой народной республики, сообщают информационные агентства.
Контроль над воздушной гаванью установили силы Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Между тем в центре самого города продолжаются бои, главные дороги к нему перекрыты баррикадами из транспортных средств.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Вучич напомнил Западу про Югославию
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Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.
«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – заявил он.
Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – заявил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.
Он отметил, что новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской «Газпром нефти». «Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы», – приводит его слова РИА «Новости».
Вучич сказал, что Сербия де-факто столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. «Вы понимаете, когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим», – рассказал он.
Президент Сербии заявил: «Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с Газпромнефтью, а Сербии и третьим странам нельзя!».
Вучич также прокомментировал сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из Сербии в Россию: «В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы».
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Президент Сербии также рассказал, что страна получает российский газ практически бесплатно: «Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно – это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за 1 тыс. кубометров – это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже – 1160 долларов». Объемы сверх 6 млн кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.
Ведущая программы привела данные, согласно которым Сербия потратила бы 6 млрд евро на закупку газа по биржевым ценам, а весь бюджет страны составляет 14 млрд евро. Вучич ответил, что такие закупки потребовали бы огромных средств, страна бы «этого не выдержала».
Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
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Французские СМИ сообщили о возможной эвтаназии Алена Делона
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Легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию, сообщают местные СМИ.
Сын 86-летнего актера Энтони подтвердил эту информацию в эфире канала RTL, отметив, что обещал отцу быть с ним в его последние минуты, однако душеприказчиком Делона станет его сестра Анушка, передает РЕН ТВ.
Делон живет в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена. Сам актер заявлял, что с возрастом люди имеют право уйти «по-тихому из жизни, без больниц и уколов».
Эвтаназия также была проведена в январе 2021 года для жены Делона Натали, которая болела раком поджелудочной железы, передает газета Le Point.
В 2019 году Делон перенес инсульт, после чего он три недели провел в палате интенсивной терапии в клинике в Париже. В июле 2021 года актер говорил, что хочет сняться в последнем фильме перед тем, как покинуть киноиндустрию.
Ален Делон знаменит по фильмам «Борсалино», «Черный тюльпан», «Первая ночь покоя», «Зорро», «Рокко и его братья», «Двое в городе» и другим. Всего он успел исполнить более сотни работ в кино и театре.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».