Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине

Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией.

«И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник.

«В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян.

В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.

«Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».