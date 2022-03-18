Призывавшего к убийству российских военных украинского певца арестовали в Подмосковье

В Подмосковье арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По данным ТАСС, арестованным является певец Игорь Левченко.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по г. Москве и Московской области.

Как заявил источник в правоохранительных органах, арестованным в Подмосковье за призывы к насилию оказался певец Игорь Левченко.

«Арестованным является певец Игорь Левченко», – передает ТАСС сообщение источника.

Как было установлено в ходе следствия, 24 февраля 2022 года обвиняемый в соцсети Instagram разместил видеоролик со своим участием, который «согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств».

Следственная проверка показала, что мужчина размещал данный видеоролик, находясь в квартире в Красногорске, он был задержан. Во время допроса мужчина дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме.

Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».

В России заключили, что такое разрешение со стороны компании Meta является свидетельством того, что России объявлена информационная война.