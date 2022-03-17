В Австрии признали невозможность избавиться от российского газа за короткий период

Эксперт: Беженцам с Украины попасть в Израиль помешал нацизм

«На Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя решение еврейского государства отменить безвизовый въезд для украинских беженцев.

Поначалу Израиль решил было принимать беженцев с Украины, однако не всех подряд, а лишь по квоте, рассказывает сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис. «Однако многих депутатов Кнессета поразило, что буквально на следующий день посол Украины Евгений Корнийчук подал жалобу в наш суд о том, что Израиль якобы нарушает международные конвенции о беженцах и должен отменить квоты и пустить всех подряд. Но такой подход противоречит не только нашим законам, и принципам нашего государства», – отметил Ципис.

На прошлой неделе квоты были все-таки отменены, а «власти готовы принять практически любое количество беженцев и любой национальности». «Однако страсти разгорелись с новой силой. Конфликт Москвы и Киева стал причиной скандала внутри нашего правительства, появилась угроза развала правящей коалиции. А ведь у нас и так затяжной политический кризис. В итоге правительство пересмотрело миграционную политику и отменило свободный въезд для украинцев», – пояснил Ципис. Он добавил, что многих министров удивило, «насколько агрессивно отреагировало на наше решение руководство Украины».

«Причин для запрета оказалось несколько. Во-первых, наша миграционная программа рассчитана только на людей еврейского происхождения, а далеко не все беженцы с Украины попадают под эту категорию», – уточнил Ципис. Кроме того, Израиль – небольшая страна, напомнил эксперт. «У нас ограничен жилищный фонд, мало земельных ресурсов. Даже десятки тысяч беженцев – это для нас уже большая нагрузка», – добавил эксперт. Еще одна проблема – беженцев с Украины пришлось бы перевозить авиарейсами за счет государства. «Это очень сложная и дорогая логистика. Если бы мы граничили с Украиной, как Румыния или Польша, было бы проще», – полагает собеседник.

В еврейском государстве до сих пор остается острой проблема беженцев из охваченных гражданской войной Судана и Эритреи, которых в Израиле в массовом порядке приняли примерно 8 лет назад. «Дело в том, что этим беженцам так и не удалось ассимилироваться в нашей стране», – подчеркнул политолог.

Еще одна причина: у политиков в Иерусалиме возникло опасение, что вместе с украинскими беженцами в страну попадут люди с неонацистскими взглядами. И это при том, что в стране и без того сохраняется угроза исламского террора. «Целый ряд исследований показал, что на Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – подчеркнул собеседник.

Ранее власти Израиля отменили безвизовый режим с Украиной, а также резко ограничили прием беженцев из этой страны. Введена квота: пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть лимита уже была использована, пишет ФАН. Иерусалим также определил приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.

В Киеве назвали это решение «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». «Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев», – предупредил по этому поводу глава администрации президента страны Андрей Ермак.

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