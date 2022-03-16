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Лавров: Почти все страны Евросоюза уже легли под США
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Под США «легли» уже почти все страны Евросоюза, кроме Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.
«Остался только, по сути дела, Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже «легли» под американцев, как говорится», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны.
Ранее Лавров заявил, что большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона.
Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».
«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.
Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».
В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».
Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях
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Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай.
«Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.
Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект.
Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
ПАСЕ проигнорировала заявление России о решении выйти из Совета Европы
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров организации рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ.
«Мнение» принято», – объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс. Утвержденная резолюция ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС.
Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ «совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации». Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности».
При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».
Накануне генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Во вторник глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
СПЧ: Управление ООН по делам беженцев заинтересовалось нарушениями со стороны ВСУ
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и планирует направить информацию в головной офис, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
«Совет продолжает рассылку материалов с информацией о нарушениях прав человека ВСУ и националистическими батальонами... Реакция получателей пока сдержанная: в основном поступают уточняющие вопросы технического характера. Вместе с тем материалами заинтересовались в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве и выразили намерение направить их в головной офис», – говорится в сообщении пресс-службы СПЧ в Telegram-канале Совета.
Ранее сообщалось, что СПЧ начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека ВСУ и нацбатальонами.
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», – цитирует его РИА «Новости».
Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести. В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны «самогипнозом».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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CNN: Госдеп США ищет по миру С-300 для отправки на Украину
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Госдепартамент США определяет, у каких стран есть советские C-300, чтобы доставить комплексы на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, у каких стран есть советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине», – передает сообщение телеканала CNN РИА «Новости».
При этом пока неизвестно, каким образом и чем США собираются заменить зенитно-ракетные комплексы в этих странах.
ЗРС С-300 используется в основном в странах Восточной Европы и Азии, однако данные о том, какие конкретно страны обладают вооружениями противоречивы. Предварительно, ЗРС С-300 есть на вооружении у России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Греции, КНДР, Южной Кореи, Сирии, Словакии и Украины. Хорватия (обладала некоторым количеством С-300П по состоянию на 2013 год).
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев
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Власти Израиля приняли решение отменить безвизовый режим с Украиной, а также отказались принимать беженцев из страны, сообщили в посольстве Израиля на Украине.
Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело правила въезда в страну для украинских граждан, теперь по квоте пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть установленного лимита уже была использована.
«Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при условии наличия предварительного разрешения МВД Израиля», – говорится на сайте посольства, передает ФАН.
Также сообщается, что теперь Израиль не будет принимать беженцев с Украины. Но определены приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
Ранее в ООН сообщили, что с Украины эвакуировалось уже около 3 млн человек. Часть беженцев направилась в Россию, остальные уезжают в Польшу, Венгрию, Словакию и другие страны Европы.
Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) по состоянию на 1 января 2022 года составляла 41 млн 167,3 тыс. человек.
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ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».
В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.
Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Зеленский назначил нового командующего силовой операцией в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев», – сказал Зеленский в видеообращении, передает ТАСС.
Бывший руководить спецоперацией Александр Павлюк теперь назначен на пост главы Киевской областной администрации.
«Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству», – добавил президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе
Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк.
Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.