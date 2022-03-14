Одноклассники зафиксировали рекордный приток аудитории

Социальная сеть Одноклассники запустила дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети. В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории, и социальная сеть сделала процесс регистрации и авторизации максимально простым и удобным, сообщили в компании.

«С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети, – более чем на 40%», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чтобы пользователям было проще приглашать друзей присоединяться к ним в соцсети, ОК запустили удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль. Теперь в один клик можно отправить свой профиль в любой мессенджер или социальную сеть либо скопировать ссылку в память телефона. Возможность поделиться профилем работает на всех платформах: в мобильной и десктопной версиях ОК, а также в приложениях на iOS и Android.

«Полностью обновленная страница авторизации соцсети поможет легко зарегистрироваться новым пользователям или войти в свой старый аккаунт в ОК. На новой странице входа все внимание сосредоточено на главном –форме авторизации. Фирменный оранжевый цвет ушел на второй план, при этом пользователи увидят узнаваемый и унифицированный дизайн в новых ярких цветах. Новый дизайн уже доступен в десктопной версии соцсети, а на мобильных устройствах ведутся эксперименты», – отметили в ОК.

Также в соцсети стало еще проще зарегистрировать аккаунт благодаря добавлению авторизации через Яндекс ID. Теперь пользователям доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.

В планах соцсети – добавить возможность быстрого входа в соцсеть с компьютера с помощью QR-кода и его подтверждения в мобильном приложении ОК. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.

В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. После этого компания Meta запретила публикации с призывами к убийству глав государств.

В четверг СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.

Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. При этом ограничения не затронут мессенджер WhatsApp.