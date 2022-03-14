Летчик Су-25 сумел посадить самолет после попадания из украинского ПЗРК

Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после попадания в него ракеты из украинского переносного зенитного ракетного комплекса, сообщили в Минобороны.

Министерство распространило видео поврежденного самолета, совершившего посадку на базе.

«При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

По данным ведомства, летчик поврежденного самолета, оценив обстановку, принял решение отключить подбитый двигатель и не покидать самолет. Летчик ведущего (первого) самолета подполковник Денис Литвинов осуществил перестроение, и понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, прикрыл его своим самолетом.

«Летчик второго самолета визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону. При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий», – рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что «благодаря хладнокровным и умелым действиям летчика Литвинова удалось сохранить жизнь своему товарищу и боевой самолет, оба летчика представлены к государственным наградам».

По словам Литвинова, после атаки цели на земле они с ведомым начали выполнять маневр «вывод из атаки», и в этот момент ведомый был поражен ракетой ПЗРК. Ракета попала в двигатель.

«Летчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперед. При выходе вперед, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора, слева наблюдал пуск второй ракеты», – рассказал Литвинов.

После этого он дал команду товарищу выходить вперед, а сам начал отстрел инфракрасных ловушек и прикрыл его сзади.

«Наблюдал, как ракета уходила под меня на инфракрасную ловушку и одновременно как выходит вперед ведомый летчик», – отметил офицер.

«Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь это процесс я наблюдал за ним, за его действиями. Только командами помогал ему выправить самолет, так как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля», – добавил Литвинов.

По его словам, во время посадки у ведомого разрушилась пневматика на одном из колес, но после предупреждения от товарища летчик смог удержать машину. В результате подбитый Су-25 остановился в пределах полосы.

Ранее в понедельник Минобороны показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 украинских складов с боеприпасами. В ведомстве отметили, что авиация ВКС России поразила 187 объектов ВСУ за сутки, подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.