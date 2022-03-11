Зеленский заявил о разочаровании Киева решениями ЕС по Украине

Евросоюз разошелся во мнениях относительно ускоренного вступления Украины в сообщество – это не то, чего ожидают в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Как мы оцениваем принятое [в четверг в ЕС] решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем», – передает его слова ТАСС.

Зеленский добавил, что «надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов». По словам президента, большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в сообществе.

Он также заявил, что ожидает от международных партнеров «уже сегодня новых санкционных решений» в отношении России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.