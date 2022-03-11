Эксперт: YouTube превратился в инструмент информационной войны

«Надеюсь, что самая крайняя мера – блокировка – против YouTube не понадобится, потому что его хозяева из Google одумаются. Надеюсь, хватит иных мер воздействия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее власти обвинили видеохостинг в цензуре российских СМИ, а также в отказе удалять деструктивный контент.

«Мы понимаем, что деструктивный контент на разных иностранных площадках не удаляется годами. Предписания Роскомнадзора по этому поводу игнорируются администраторами этих сетей. YouTube и Facebook периодически получали штрафы. А корпорации Google и Meta даже получили недавно и оборотные штрафы, но пока эти суммы не выплатили. При этом и деструктивный контент остается на платформах. Такое поведение не должно остаться безнаказанным», – считает член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Нашему регулятору пора использовать более жесткие меры. Администраторов сетей следует поставят перед выбором: либо начать уважать российских пользователей и российский закон, либо потерять деньги и аудиторию. С правовой точки зрения, Роскомнадзор имеет полное право вообще не давать никаких поблажек, отсрочек, ограничиваться штрафами, – он уже может сразу использовать самые суровые санкции», – напомнил Данюк.

Важно понять, что цели закрывать такие сети, как YouTube, Facebook, Twitter, у властей никогда не было, подчеркивает эксперт. «Дело не в том, чтобы закрыть. Дело в том, чтобы вынудить IT-корпорации выстроить с нами системный и эффективный диалог. Как известно, с 1 января любая IT-компания обязана открывать свое полноценное представительство на территории нашей страны. Прошло уже два месяца, а корпорация с Google только сейчас открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и при этом все равно полностью игнорирует другие требования закона и даже не пытается установить диалог с Роскомнадзором, хотя это пошло бы на благо русскоязычной аудитории», – заявил Данюк.

К сожалению, мягкий, уважительный диалог с корпорациями не приносит результатов, сетует эксперт. «Похоже, они понимают только разговор с позиции силы. Они предпринимают какие-то действия по чистке контента только после того, как жесткие меры против них не просто анонсируются, а реализуются», – заявил эксперт.

«В прошлом году Роскомнадзор впервые применил более строгую меру принуждения к выполнению российских законов, – он замедлил работу Twitter. Мера оказалась достаточно эффективной, и эта соцсеть принялась заметно быстрее удалять запрещенные материалы. Такое впечатление, что YouTube целенаправленно «нарывается» на подобную реакцию со стороны регулятора.

Видимо, его администрация хочет проверить, сможет ли это сделать Роскомнадзор? Ведь площадка YouTube намного шире с точки зрения охвата аудитории.

Но сегодня YouTube превратился, к сожалению, в инструмент информационной войны», – подчеркнул член Общественной палаты.

«Это азбучная мысль, но западные IT-менеджеры, похоже, ее забыли: российские законы и права российских пользователей должны соблюдать любые технологические компании, которые работают в нашей стране, которые получают прибыль на российском рынке», – напомнил эксперт.

Напомним, ранее российские власти не раз обвиняли видеохостинг YouTube в неудалении деструктивного контента, а также в цензуре российских СМИ. В июле прошлого года Роскомнадзор заявил, что YouTube чаще других ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Ведомство также назвало видеохостинг лидером по неудаленному противоправному контенту. Так Роскомнадзор отреагировал на блокировку одного из видеороликов сенатора Алексея Пушкова.

В минувший вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев. На прошлой неделе стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», – сообщили в корпорации. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.

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