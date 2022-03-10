В случае если бы украинцы знали о разработке биологического оружия на их территории властями страны, они бы иначе воспринимали специальную операцию, проводимую Россией, заявила депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Уверена, если бы граждане Украины знали, что в их стране разрабатывается биологическое (бактериологическое) оружие, они бы иначе взглянули на происходящее. Конечно, не все, но многие. Не это они представляли, когда голосовали за [президента страны Владимира] Зеленского», – отметила Цунаева во «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что в случае попадания к террористам бактериологическое оружие может нанести ущерб, который превзойдет ущерб от последствий ядерного взрыва.

«Впервые именно Советский Союз осудил создание такого оружия японскими милитаристами в годы Второй мировой войны. Об этом мы говорили на научно-практическом форуме, посвященном Хабаровскому процессу 1949, где, собственно, и произошло это осуждение. Этот процесс положил начало созданию международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия», – напомнила парламентарий.

Она добавила, что российский проект «Без срока давности» создал экспозицию, посвященную этому процессу как выражению принципиальной позиции СССР к совершенным и планируемым преступлениям против мира и человечности.

«По поручению президента [России Владимира Путина] выставка состоится и в этом году! Она будет посвящена Хабаровскому, Токийскому и Нюрнбергскому процессам», – анонсировала депутат.

Она добавила, что запрет на разработки и тем более применение биологического оружия должен быть тотальным по всей планете, так как это в интересах всего человечества.

«И вишенка на торте: в далеком 45 году японские разработчики биологического оружия ушли от ответственности, получив политическое убежище в США. Благодаря Хабаровскому процессу, который Советский Союз инициировал после Токийского, произошло осуждение этой опасной для всего человечества темы. Неудивительно, что сейчас, спустя 77 лет, мы видим присутствие и покровительство Америки в создании этого оружия на территории Украины», – заключила Цунаева.

Напомним, Вооруженные Силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.

После этого представитель Пентагона Джон Кирби, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявили, что США якобы не занимаются созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.