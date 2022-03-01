Глава МИД Японии ушел от ответа о будущем переговоров с Россией о мирном договоре

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства не стал напрямую отвечать на вопрос о будущем японско-российских переговоров о заключении мирного договора и возможности дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества, активно развивавшегося в последние годы.

«Мы решительно осуждаем вторжение России в Украину – это односторонняя попытка силой пошатнуть сложившийся миропорядок и очевидное нарушение международного права. Чтобы защитить мировой порядок всем странам необходимо действовать вместе», – передает ТАСС ответ Хаяси на вопрос о будущем переговоров Токио и Москвы о мирном договоре и дальнейшем развитии экономического сотрудничества двух стран.

Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для защиты основ международного порядка все страны должны действовать сообща. «И наша страна предпринимает шаги, четко обозначающие соответствующую позицию», – отметил он, в очередной раз озвучив мысль о том, что «международное сообщество уже не может продолжать отношения с Россией так, как это было до ее вторжения в Украину».

Не стал Хаяси напрямую отвечать и на вопрос о возможности закрытия Японией своего воздушного пространства для российской гражданской авиации. «Я хотел бы воздержаться от ответа на вопрос, изучаем ли мы сейчас конкретно эти шаги», – отметил он, в то же время подчеркнув, что все будущие ограничения в отношении России Япония будет принимать в координации с о странами G7 и международным сообществом. Глава японского внешнеполитического ведомства также отметил, что в этом вопросе необходимо учитывать географические различия между Японией и Европой, а также то, какое влияние подобные шаги окажут на логистику.

Ранее Украина поддержала позицию Токио по Курилам. До этого посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в нагнетании истерики вокруг Курил. Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства.

Также представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД России для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Америка вредит отношениям России и Японии.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.