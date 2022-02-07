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7 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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Америка вредит отношениям России и Японии

Бывший мэр Чикаго решил обострить спор Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, утверждают авторы социологического исследования по данной теме. Формируются они везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
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Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему мы не звоним родителям

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим. Подробности...
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Налог на роскошь для казахов

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    		   7 февраля 2022, 14:50
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия?

    В понедельник посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют «северными территориями». «В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», – цитирует ТАСС дипломата.

    В то же время Эмануэль выразил мнение, что «пренебрежение Россией суверенитетом других стран не является чем-то новым и не ограничивается северными территориями». В этой связи он упомянул Крым и «восточную Украину», в очередной раз повторив обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

    Ранее в среду он даже упрекнул российского коллегу Михаила Галузина в том, что тот выбрал наиболее неподходящий момент для угроз в адрес Японии, когда там готовятся к празднованию «Дня северных территорий». До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией».

    Позже российский посол ответил на поучения американского коллеги, заявив, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

    Напомним, что по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией не было заключено мирного соглашения. В связи с этим с середины 1950-х годов стороны ведут переговоры с целью его выработки. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

    «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

    Примечательна и биография нынешнего посла США в Японии. Потомок иммигрантов из Бессарабии, еврей, Рам Эмануэль в 1993-1998 годах был советником Билла Клинтона, затем сделал успешную карьеру в Конгрессе, после чего в 2008 году возглавил администрацию Барака Обамы. В 2011 году стал первым мэром Чикаго – евреем. Переизбрался на второй срок. В мае 2021 года президент Джо Байден назначил его послом США в Японии. Вступил в должность в январе 2022 года.

    «Мнение американского посла в Японии по Курилам никто не спрашивал. Он лезет в чужой спор»,

    – заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Есть нормы международного права, пусть их и придерживается. Его заявление абсолютно невежественно», – продолжил сенатор.

    «Наши отношения с Японией – сугубо двустороннее дело. Есть итоги Второй мировой войны. Если он их забыл, надо ему о них напомнить. А «уважая» таким образом японцев и их территориальные притязания, пусть лучше покается за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые осуществили США», – отметил Джабаров.

    В свою очередь востоковед, эксперт общества «Россия – Япония» Олег Казаков напомнил, что «США на протяжении всей истории развития советско-японских и российско-японских отношений пытались вбить клинья между Москвой и Токио». «В пример можно привести подписание Сан-Францисского мирного договора, а также старания американских дипломатов, чтобы Япония не согласилась на решение территориальных вопросов с СССР. Кстати, эта проблема оказалась решена в Советско-японской декларации 1956 года», – указал политолог.

    Аналитик уверен: заявление посла США о том, что страна признает суверенитет Японии над островами южной части Курил, сделано исходя из конъюнктурных целей, связанных прежде всего с напряженной ситуацией вокруг Украины. «США хотят вклиниться в диалог по Курилам, который Россия и Япония считают предметом для обсуждения исключительно в рамках двусторонних отношений», – пояснил Казаков.

    По его словам, такие заявления не принесут ничего хорошего российско-японским отношениям. «Конечно, в России это вызовет негативную реакцию, поскольку Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Токио. Думаю, российский МИД будет учитывать такую попытку обострения ситуации в треугольнике Россия – Япония – Китай», – отметил специалист.

    «Москве необходимо проработать меры, чтобы плацдарм сотрудничества с Токио, заложенный президентом России Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Синдзо Абэ, не был разрушен США и нынешними японскими властями – если они пойдут на поводу у Вашингтона»,

    – считает политолог. Впрочем, добавил собеседник, пока Токио воспринимает месседжи Вашингтона очень аккуратно. «Япония заинтересована в партнерстве с Россией. Думаю, стратегически мыслящие японские власти не будут перенимать антироссийскую риторику США. Токио хочет улучшить отношения с Москвой, чтобы подписать мирный договор на условиях, которые считает справедливыми. У Москвы условия другие, но главное, что диалог ведется. А США хотят испортить фон этой дискуссии», – сказал политолог.

    При этом Казаков указал на сложную ситуацию Японии, которая «оказалась в тисках между Китаем, США и Россией». «Токио опасается военной угрозы со стороны Пекина, и поэтому вынужден плотно сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере. США пользуются этим и сейчас заметно усилили давление на Японию, чего, например, при Трампе не было», – резюмировал Казаков.

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