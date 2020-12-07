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7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
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США подбивают курильчан на продажу родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Всех великих убили женщины

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    США подбивают курильчан на продажу родины

    В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии    7 декабря 2020, 08:30
    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил.

    По сути, Госдепартамент США предложил уроженцам Южных Курил предать Родину. В случае, если они хотят получить грин-карту т.е. вид на жительство в США, при подаче документов им необходимо будет указывать Японию в качестве места своего рождения. Вполне возможно, такую практика введут и при соискании обычных виз. 

    Продажа Родины выходит сугубо символическая. Но геополитика складывается в том числе и из символов.

    В ответ Смоленская площадь обвинила Соединенные Штаты в переходе за «красную линию» и в «поощрении ревизионизма». Правда, нужно заметить, что у ревизионизма Вашингтона есть четкие границы. Там не хотели бы пересматривать итоги Второй мировой применительно к Японии, благо даже ее послевоенная конституция была написана под диктовку американцев.

    Отдельно в новых правилах оговорено, например, то, что на Южный Сахалин, также потерянный японцами в 1945-м году, столь унизительные для россиян визовые требования не распространяются.

    Что же касается территориального спора вокруг островов, Вашингтон и прежде поддерживал Токио, и было бы даже странно, если бы сложилось иначе: все-таки Япония - главный союзник в регионе, а СССР был главным противником.

    То есть по сути позиция американцев не изменилась. Вопрос в другом: почему такие визовые пожелания вводятся только сейчас и как нам на них реагировать.

    Скорее всего, Госдеп пытается осложнить отношения Токио и Москвы, воспользовавшись тем, что в Стране восходящего солнца сменился премьер-министр. Ёсихидэ Суга принадлежит к той же партии, что и Синдзо Абэ, он его преемник и «правая рука». Но дело в том, что между ним и президентом России пока что не сложился личный контакт, тогда как взаимодействие Москвы и Токио в последние годы определяла дружба между Путиным и Абэ.

    Это открывает для американской интриги окно возможностей. Вашингтон давит на курильскую проблему как на больную мозоль, ожидая, что Москва и Токио начнут переругиваться по официальным каналам. То, что период Абэ стал для двух стран своего рода «оттепелью», американцев явно тяготило, и теперь им представился шанс откатить ситуацию назад - к периоду взаимного недоверия.

    Вбивать клинья между нами и японцами для американцев - давняя стратегия. Если бы не их козни, пресловутый мирный договор был бы заключен если не при Хрущеве, то при Брежневе. Другое дело, что предъявлять к США за это претензии с нашей стороны было бы странно, ведь по итогам их подрывной деятельности мы оставили себе все Южные Курилы и не стали делить их с Японией. Если в советское время территориальные уступки были возможны, то теперь они представляются немыслимыми - острова мы отдавать не собираемся.

    Но чем чаще этот вопрос придется педалировать, тем сложнее будет протекать российско-японское сотрудничество, лишенное теперь допинга - личной «химии» двух лидеров.

    Оставить визовый фокус Госдепа (стоит заметить, по-своему изящный) вовсе без внимания мы тоже не можем. Склонение наших граждан к даже символической госизмене требует реакции.

    «Отзеркалить» в полной мере не получится: мы признаем США в заявленных ими границах, а пересматривать это означает перепрыгнуть через несколько «красных линий» сразу, что перебор.

    Однако зеркало может быть и «кривым», благо в деле противостояния с РФ американцы уже давно руководствуются прежде всего наглостью, а на законы логики им просто плевать. Создавая элементы ПРО у наших границ, они заявляют, что это для защиты от Ирана. Накладывая санкции на европейские компании, строящие «Северный поток - 2», они объясняют это защитой европейских интересов. И так далее, и тому подобное.

    Это уже не дипломатия, это почти что «троллинг», так что отвечать допустимо в том же духе.

    Например, при получении российской визы техасцами и калифорнийцами можно потребовать от них указывать в анкете, что они проживают на бывших территориях Мексики, оккупированных американскими войсками.

    Казалось бы, где мы, а где американо-мексиканская война, в самой Мексике известная как североамериканская интервенция.

    Но если в Вашингтоне хотят спекулировать на наших территориальных приобретениях в период Второй мировой, что мешает нам заплатить той же монетой, копнув лишь чуть глубже?

    Это не подразумевает претензии на передел границ в Америке, но напомнит Вашингтону о грязных делишках прошлого, а заодно потрафит патриотическому чувству мексиканцев. Их государство только начинает реализовывать свой богатый экономический потенциал. Как знать, может такое «подмигивание» местным националистам даст полезные всходы в будущем.

    А в плане перспективы более близкой и очевидной, стоило бы обратить внимание на другого американского союзника, с которым у нас есть территориальные споры - на Украину.

    Не секрет, что от россиян, пытающихся въехать в эту страну, украинские пограничники нередко требуют столь же символической продажи родины. Например, задают вопросы типа «чей Крым» и «кто оккупировал Донбасс». Открытие «зеленого коридора» напрямую зависит от политической «правильности» ответа, а ваши личные обстоятельства пограничников не волнуют.

    Не мы это придумали, не нам и стесняться контрмер. Не вводя с Украиной визы, можно обязать всех въезжающих оттуда заполнять анкету, в которой, помимо прочего, сделать пункт о признании Крыма территорией Российской Федерации. Если подписаться под этим украинцу не позволяет патриотизм, пусть разворачивается обратно как заведомо нелояльный к стране пребывания.

    Юридически это ничтожно, как и в случае с требованием к курильчанам признавать себя японцами. Но довольно чувствительно с эмоциональной точки зрения.

    Раз уж дело дошло до прыжков вдоль «красных линий», пускай они светят так ярко, как только могут. Крым - это Россия, мы его никому не отдадим и будем приучать весь мир к этой мысли, а в первую очередь будем приучать Украину и Америку, причем последнюю просто необходимо поблагодарить за идею. Мол, если бы вы не лезли в наш спор с японцами, мы бы может и обождали с требованиями к украинцам.

    Конечно, подобные меры не соответствуют традиционной дипломатической практике. Но в период, когда в ведущейся против нас информационной войне отменяют последние правила (включая правила приличия), рассчитывать на один только традиционный арсенал неразумно - лучше перенимать американский уровень наглости и бить врага его же оружием. 

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