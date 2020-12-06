США признали россиян с Южных Курил японцами

США считают родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии, говорится в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую газету Hokkaido Shimbun, обратившую внимание на действующие правила.

В ноябре глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Перед этим премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Мэр Курильска указывал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.