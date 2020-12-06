МИД России отреагировал на признание жителей Курил японцами

США поощряет реваншизм и ревизионистские настроения, признавая россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, заявили в МИД России.

«Нужно еще одно доказательство, что США – ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм», – говорится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Знайте свои границы и «красные линии», – призвал российский МИД.

Напомним, в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России».

Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.