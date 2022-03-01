Крупнейшие ИТ-игроки поддержали меры Минцифры для поддержки отрасли

«РАЭК однозначно приветствует предложенные меры, особенно в части расширения поддержки компаний российского «цифрового контура», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Ассоциации электротехнических компаний Сергей Плуготаренко. Ранее Минцифры озвучил пакет мер поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций.

«Поддержка государства важна для экосистемы отечественных игроков, получающих основной доход в несофтверных сегментах: инфраструктуре и связи, веб-разработке, интернет-рекламе и маркетинге, электронной коммерции, онлайн-тревеле, на рынке электронных платежных услуг, в онлайн-сервисах, EdTech-секторе», – пояснил директор Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Пор его словам, меры по льготам, налоговым послаблениям, консолидации и стимулированию госзаказа будут способствовать ускоренному ипортозамещению, а также развитию ИТ-рынка и экономики в целом.

Собеседник назвал «мощной» и вторую часть предлагаемых мер – преференции ИТ-специалистам по налогам, а также льготную ипотеку и отсрочку от призыва в армию.

«Сегодня нужно не просто предотвратить отток кадров в другие страны, но и создать отличные, привилегированные условия для работы. Без мозгов и рук специалистов невозможны поддержка и развитие нашей цифровой экономики. А она доказала, что может творить чудеса. В тот же период пандемии она сохраняла качество жизни граждан, работу бизнеса и госсутрктур даже в немыслимых условиях», – подчеркнул глава РАЭК.

Специалист напомнил, что РАЭК предлагала принять это решение еще год назад. «Но тогда его актуальность не была так очевидна, как сегодня на фоне геополитических событий и шквала санкций, в том числе – в отношении российского ИТ-сегмента», – отметил эксперт.

Плуготаренко также сообщил, что во вторник РАЭК собирает свои организации на «мозговой штурм», посвященный обсуждению конкретных параметров по предложенным мерам – чтобы увеличить вероятность положительного решения по ним. «Мы в РАЭК считаем, что если даже две трети предложенных мер будут реализованы, этот феномен можно будет назвать «ИТ-рывком 2022» – по аналогии с «Налоговым маневром».

Ранее стало известно, что подготовленный Минцифры пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает освобождение сотрудников ИТ-компаний от НДФЛ и предоставление им отсрочки от службы в армии на время работы, об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там отметили, что предлагаемые меры были разработаны с учетом мнения ИТ-отрасли и после одобрения правительством будут реализованы в кратчайшие сроки.

В частности, предлагается распространить действующие налоговые льготы на ИТ-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов.

Кроме того, в течение 3 лет все сотрудники ИТ-компаний будут освобождены от уплаты НДФЛ, а сами компании – от уплаты налога на прибыль и проверок.

Сотрудники ИТ-компаний смогут претендовать на льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы. Им также планируется предоставить отсрочку от призыва на военную службу на время работы.

Для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях, планируется ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство.

Компании смогут получить гранты на разработку и развитие ИТ- продуктов. Должно быть обеспечено ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры.

Предполагается выделить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».

Как сообщалось, в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли исходя из текущей экономической ситуации. К разработке должны быть привлечены представители отрасли.

Ведомству также было поручено оперативно подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.