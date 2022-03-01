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Москва обвинила США в гонениях сотрудников постпредства России при ООН
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Сотрудники постпредства РФ при ООН подвергаются в США гонениям, правительство Соединенных Штатов нарушило обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. В очередной раз правительство США нарушило свои обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность. Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене», – подчеркнул посол.
Глава российской дипломатической миссии обратился со словами поддержки в адрес товарищей в постпредстве РФ при ООН, «которые подвергаются гонениям». По его словам, посольство России выражает солидарность со своими коллегами и готово оказать помощь.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта.
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран
Посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
В списке свыше 20 стран. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру», передает ТАСС.
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Борис Джонсон и представитель Госдепа заговорили по-русски
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на русском и украинском языках призвал остановить операцию по демилитаризации Украины. Представитель Госдепа США Нед Прайс также попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке.
Джонсон назвал нынешнюю ситуацию трагедией для России и Украины, которые являются «великими странами». По его мнению, «действия Путина привели к полной изоляции России», которая «столкнулась бессмысленной кровавой войной». Затем Джонсон обратился к россиянам на русском языке: «Я не верю, что это война от вашего имени». «Этот кризис и эта трагедия могут и должны закончиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Затем Джонсон перешел на украинский и заявил: «Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине».
Прайс на брифинге заявил, что «люди России» не являются врагами США. Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и «его друзей». Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке: «Нет войне».
Госдепартамент считает, что российские предложения о переговорах с Украиной не являются «реальной дипломатией», которая требует для успеха деэскалации. С точки зрения США, для создания благоприятных условий для дипломатии главе российского государства Владимиру Путину, в частности, следует «отдать приказ о выводе своих войск с Украины».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
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США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
В США предсказали «унизительный удар» России по Западу
Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.
Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».
Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».
Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.
Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России
Альтернативой введению масштабных санкций против России из-за событий на Украине было бы начало «третьей мировой войны», заявил президент США Джо Байден.
«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», – сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.
«Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе – в особенности, в долгосрочной», – добавил американский президент.
Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом подчеркивается, что война с Россией не в интересах США.
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Псаки объяснила невозможность установления бесполетной зоны над Украиной
США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент. Все это причины, по которым это не было бы хорошей идеей», – пояснила Псаки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения альянсом бесполетной зоны над Украиной.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС ввести режим бесполетной зоны над Украиной.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Захарова прояснила состояние дипломатических контактов России с ЕС
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Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live» пояснила, что получено «решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация», передает РИА «Новости».
Кроме того, она сообщила, что у нее «нет данных» о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США. При этом Захарова рассказала, что на Западе «пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме», который «касается дипломатов, официальных лиц».
Она «не слышала» о том, чтобы россиянам «в принципе закрывали получение и выдачу виз». По ее словам, были «отдельные заявления», но «это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики».
Запад захотел уберечь от санкций против России по SWIFT оплату энергоносителей
Представитель администрации США высокого ранга рассказал о намерении западных стран защитить энергетический рынок при отключении российских банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
«На протяжении выходных мы работали со SWIFT, чтобы понять, есть ли у них возможность определить тип продукта», – заявил чиновник, пояснив, что пытались выяснить, «есть ли там маркировка, которая указывает на то, что платеж проводится за энергоносители». По его словам, «если да», то «эти платежи освободят» от санкций.
Кроме того, предложен вариант «по-умному подойти к отбору институтов для «десвифтизации». В Белом доме заявили, что известно, «через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков». Рассматривается вариант «просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», передает РИА «Новости».
Сообщается, что подготовкой списка банков для отключения от системы занимается Евросоюз во главе с Бельгией, на территории которой находится SWIFT – Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Белый дом после приказа Путина по силам сдерживания заявил, что НАТО не угрожает России
Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ президента Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в силах сдерживания России реакцией на угрозы, «которых не существует».
«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», – заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости».
По ее словам, «прежде всего это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всем протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию».
Ранее президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Псаки анонсировала санкции США против РФПИ
В отношении Российского фонда прямых инвестиций введут полные блокирующие санкции, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки сообщила, что американский минфин «введет полные блокирующие санкции» против РФПИ – «принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Небензя обещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины
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Задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя подчеркнул, что Россия «не ведет войну с Украиной и украинским народом», а «проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации». Когда эти задачи будут выполнены, «украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», передает ТАСС.
Власти России подчеркивали, что «удары по гражданским целям наноситься не будут», сказал Небензя. При этом «националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита». Он осудил «размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня».
Как пояснил российский постпред, Россия блокировала в СБ ООН проект резолюции, осуждающей операцию на Украине, так как документ был «антироссийский и антиукраинский». По его словам, объяснять, почему документ антироссийский, даже не надо, а антиукраинским проект является, так как «противоречит коренным интересам украинского народа», «пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже, как минимум восемь лет», передает РИА «Новости».
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Небензя заявил: «Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет». Так, игнорируются обстрелы «дончан и луганчан» со стороны сил «пришедшей к власти в результате неконституционного переворота майданной хунты», которая и «развязала войну против жителей востока страны». Кроме того, «осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей». Небензя обвинил страны Запада в том, что они превратили Украину в пешку в своей геополитической игре.
Четыре мирных жителя Донецкой и Луганской народных республик погибли в пятницу в результате действий вооруженных сил Украины, сообщил Небензя. При этом он заявил: «Отдельно, конкретно хотел бы обратиться к своему французскому, британскому и американскому коллеге. Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«Американской коллеге хочу сказать, что это же касается и заявления о якобы разбомбленном детском саду. Это фейк», – добавил Небензя, отметив, что России «трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям». Он сказал: «Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль».
Российские военнослужащие взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, договорившись с украинскими военными, чтобы у Украины не появилась «грязная бомба», сообщил он.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
США решили направить на Украину экспертов по расследованию военных преступлений
США направят «на помощь» украинским прокурорам команду экспертов по расследованию военных преступлений, а также военных аналитиков, сообщила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова.
Венедиктова провела переговоры с представителями управления глобального уголовного правосудия Госдепа. По ее словам, Киеву «нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге». Венедиктова сказала, что США готовы оказать Киеву практическую помощь, передает РИА «Новости».
США запретили американцам все операции с ЦБ и Минфином России
Все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России запрещены гражданам США, это «обездвижит» любые активы Центробанка, говорится в заявлении министерства финансов США.
«Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретил гражданам США проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и министерством финансов РФ», – говорится в заявлении на сайте американского минфина, передает РИА «Новости».
Отмечается, что эта мера «обездвиживает» любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились.
По словам представителя Белого дома, санкции, которые вводятся против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.
«Они не смогут получить доступ к активам, которые или в США, или в американских долларах... Если у американского финансового института есть активы российского Центрального банка, они ничего с ними сделать не смогут. Они застряли в этом институте. Если институт за пределами США располагает долларами российского Центробанка, они ничего с ними сделать не смогут. Эти средства обездвижены», – отметили в Белом доме.
Уточняется, что после того, как западные страны в субботу объявили о намерении ввести санкции против ЦБ РФ, тот пытается вернуть активы «назад в Россию или переместить их в «безопасные гавани» с тем, чтобы использовать их для поддержки своей экономики и валюты.
«Сегодняшнее объявление о запрете транзакций с Центробанком и национальным фондом благосостояния существенно ограничит их в возможностях это делать и перекроет доступ к активам на сотни миллиардов долларов», – говорится в заявлении минфина США.
Между тем, США исключили некоторые транзакции, связанные с энергоносителями из-под действия американских санкций против России.
«Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», – заявили в Белом доме.
Отмечается, что США и союзники продолжат работать, чтобы уменьшить эффект от влияния санкций на собственные экономики.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала санкции США против РФПИ.
До этого главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как скажутся новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада.
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Пентагон захотел установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине
Пентагон хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.
«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, ...чтобы мы могли избежать просчетов», – передает РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя Пентагона.
При этом он отметил, что американская сторона не получила ответа от России. Один из источников издания заявил, что речь может идти о канале связи, который американские и российские силы установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.