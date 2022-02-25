Антонов пообещал ответ Москвы на высылку российского дипломата из США

Россия расценивает как очередной недружественный шаг высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, российский ответ предсказуем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры предсказуемы», – приводит слова Антонова ТАСС.

По словам главы диппредставительства, 23 февраля была получена нота Госдепартамента США об объявлении советника-посланника РФ персона нон грата. «В качестве обоснования нам было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана, – обратил внимание посол. – Коллеги намеренно искажают причины и следствие. Они вынудили нас принять решение о прекращении командировки Барта Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя российского посла – тоже в ранге советника-посланника».

«При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала Госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью, – отметил Антонов. – Мы предприняли массу усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию. Убеждали Госдепартамент пересмотреть свою позицию во избежание обмена ударами. Однако натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили».

В понедельник посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».

В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».

Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.

В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.