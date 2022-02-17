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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 15:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
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Посол США покинул МИД России без комментариев
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Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, сообщают СМИ.
В МИД посол пробыл около 15 минут, передает РИА «Новости».
При этом сам Салливан не стал комментировать агентству возможное получение ответа Москвы на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в четверг направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Минфин США предсказал «глобальные последствия» санкций против России
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Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что санкции против России в случае гипотетического «вторжения» на Украину будут иметь «глобальные последствия».
«Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия», – приводит ТАСС слова Йеллен, сказанные американской чиновницей в интервью Agence France-Presse.
Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится «пакет санкций», направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий «контроль над экспортом». При этом Йеллен упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы «как можно лучше» защитить их от возможных последствий.
При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России для Евросоюза, не подготовлено.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Британии присудили Путину победу над Западом
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Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Госдеп открестился от прогнозов о «вторжении» России на Украину
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента, несостоявшееся «вторжение» якобы не означает, что у Соединенных Штатов были неверные данные.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США пригрозили России «быстрым и жестким ответом» на признание ДНР и ЛНР
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Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений и дадут «быстрый и жесткий ответ», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Поддержка этого [обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР] со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках Минских соглашений», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По словам Псаки, такой шаг России означал бы «дальнейший подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезное нарушение международного права».
«Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами», – заявила представитель американского президента. «В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов действий. Я не буду их сейчас перечислять», – сказала Псаки в ответ на просьбу уточнить, как мог бы выглядеть ответ Вашингтона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы России о признании независимости ДНР и ЛНР.
В среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем
США сообщили России о «взаимодействие» военных самолетов над Средиземным морем, заявили в Пентагоне.
«Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
В релизе говорится, что якобы три самолета ВМС США P-8A подвергались «перехватам» со стороны российских самолетов.
В Минобороны России ранее заявляли, что все полеты ВКС России выполняются строго по плану в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее сообщалось, что в начале февраля российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой. Их сопровождали норвежские и британские истребители.
Сатановский посоветовал не реагировать на глупость «шестерок из Госдепа»
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«Представитель Госдепа Нед Прайс – выходец из ЦРУ. Какая разница, что он врет, зачем и почему?» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Прайс заявил, что США никогда не называли точную дату «вторжения» России на Украину и открестился от прогнозов по данному вопросу.
«Я перестал реагировать на заявления Госдепа, Белого дома, НАТО за их абсолютную бессмысленность. Поэтому оценивать слова того же Блинкена или каких-то шестерок из Госдепа – себя не уважать», – считает политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, заявления американского истеблишмента направлены на местный электорат. «Ему, электорату, пытаются доказать, что администрация Байдена – не дебилы разной степени ветхости, а крутые парни. Но у нас-то население страны вроде бы не избиратели Байдена», – отметил собеседник.
«Давайте проведем аналогию с повестью Алексея Толстого про Буратино. Должен ли Буратино реагировать на каждую хрень, которую скажет ему крыса Шушара? Нет, ведь он знает, что перед ним враг, и ничего хорошего ждать не надо. Его должно волновать, съест его крыса или нет, но зачем обращать внимание на ее слова? Пускай там у себя за печкой шуршит, злая, противная», – рассказал Сатановский.
«Так вот Прайс – не очень большая крыса. Виктория Нуланд – побольше. А бывший посол США в России, директор ЦРУ Уильям Бернс – еще крупнее. Но, на мой взгляд, когда у вас в подполье заводится крыса, нужно либо брать дробовик, либо ставить крысоловку. Сегодняшний уровень наших отношений со Штатами дошел до состояния, когда с ними бесполезно разговаривать. Или они начинают вас бояться и стараться не раздражать, или вам конец», – подчеркнул он.
«В Америке к власти пришли какие-то политические бомжи. Они должны реагировать на нас инстинктивно, обходить десятой дорогой, – считает Сатановский. – Дискуссии могли иметь смысл, когда, скажем, Генри Киссинджер был госсекретарем. К нему действительно надо было прислушиваться. Или Джеймс Бейкер, которого я еще помню, тоже был профессионалом».
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти страны никогда не называли «с какого-то подиума» точный день «вторжения» России на Украину. «В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – пояснил чиновник и добавил, что несостоявшееся «вторжение» не означает, что у Вашингтона была неверная информация.
Однако в прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
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Захарова назвала позором заявления США о «вторжении» России на Украину
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором заявления ряда официальных лиц Соединенных Штатов, которые рассказывали о наличии у них данных о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину.
В комментарии телеканалу «Звезда», размещенном в Telegram-канале дипломата, Захарова обратила внимание на то, что официальный Киев, который неоднократно на протяжении многих лет говорил, что страдает от российской «агрессии», в этот раз постоянно заявлял о том, что никакого «вторжения» не наблюдает, и «очень просил западных кураторов» снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине: от экономики и инвестиций до хотя бы какого-то минимального общественного спокойствия.
«Может быть, это они [в США] полагают нормальным использовать вот так ситуацию для какого-то своего собственного реванша – что-то пошло не так тогда, и нужно вновь столкнуть страны, народы, обречь людей на мучения, на страдания просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие, и в том числе готовы идти настолько далеко, чтобы снабжать собственного президента – президента США – такими искаженными фальсифицированными данными, – сказала Захарова. – Выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Блинкена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? [Данные] о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдет, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов] а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е, а может быть в час ночи, а может быть в 4.00».
«Что это такое? [Что] за уровень? Это кто вообще все исполняет? Это великая страна, это страна, у которой есть ядерное оружие? Это вот это лидер современного свободного мира? Это вот это развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным? <…> Да где же они такие данные берут, на основе которых стряпают подобные официальные заявления своих представителей?», – добавила Захарова.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Россия не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, продолжая сосредоточивать войска на границе.
«Мы этого (деэскалации) не заметили. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», – приводит версию развития событий американского дипломата ТАСС.
По словам Прайса, подобная ситуация «вызывает серьезную озабоченность», Соединенные Штаты «делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса».
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя утверждение о том, что Москва якобы планирует начать «вторжение» на территорию Украины в среду, отметил, что войны в Европе редко начинаются в среду, в эту среду атаки не будет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
-
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Российские дипломаты предостерегли Госдеп США от «самогипноза»
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Продолжающаяся в США антироссийская истерия не позволяет официальным лицам Соединенных Штатов смотреть на ситуацию вокруг Украины объективно, продолжают звучать утверждения о неизбежности нападения со стороны России, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
«Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, озвученные 16 февраля в интервью телеканалу CNN. Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине», – говорится в заявлении, опубликованном на странице дипломатического представительства России в Вашингтоне в соцсети Facebook.
«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается, – подчеркивается в заявлении. – Дошло до того, что накануне интервью с Недом Прайсом CNN в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».
Российские дипломаты призвали Госдепартамент «не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта».
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек. Накануне Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В МИД сочли оценки Псаки массовых захоронений в ДНР кощунством
В МИД назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.
«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные «американской разведки», на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Марии Захаровой.
Как отмечается в материале МИД, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины. «Надеюсь, они будут нагляднее докладов «американской разведки», которые никто не видел», – передаются ее слова.
При этом отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса. «Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства», – говорится в комментарии.
Ранее Захарова назвала позором заявления ряда официальных лиц Соединенных Штатов, которые рассказывали о наличии у них данных о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Силуанов рассказал о финансовом «щите» России на случай новых санкций Запада
Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый «щит», заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый «щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», – приводит РИА «Новости» ответ Силуанова на вопрос, есть ли у страны план на случай новых санкций.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Не могу сказать, что ничего не почувствуем – конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать? Не впервой», – добавил глава Минфина.
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Ранее стало известно, что администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
До этого Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.
Президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» на Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Госдеп назвал ожидаемый срок ответа России на идеи США по безопасности
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва передаст Вашингтону ответ на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе в ближайшие пару дней.
«Когда госсекретарь и его российский коллега – министр иностранных дел Лавров – беседовали вчера (во вторник), министр иностранных дел указал, что оно (послание Москвы) последует в ближайшие пару дней. Мы его ждем. Мы очень внимательно его прочитаем», – приводит слова официального представителя внешнеполитического ведомства США ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США заметили увеличение численности ВС России на границе с Украиной
Высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек.
«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <…> За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих <…>, – приводит ТАСС утверждение высокопоставленного представителя американской администрации.
«РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии <…>, но все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны».
По словам чиновника, американская сторона «продолжает получать свидетельства того», что Россия может «в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО <…>. В последние несколько дней мы уже наблюдаем увеличение количества ложных заявлений со стороны РФ. <…> И в предстоящие дни нам стоит ожидать больше ложных сообщений от российских государственных СМИ. Мы видели эту стратегию ранее при их предыдущем вторжении на Украину и в Грузию. Мы не знаем, какую форму примет ложный предлог, но надеемся, что мир готов. <…> Никто не должен принимать эти утверждения за чистую монету», – заявил представитель американской администрации.
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По его словам, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены продолжать следовать по пути дипломатии, «будучи при этом готовыми быстро и решительно отреагировать, если Россия решит начать новое нападение на Украину». «Россия продолжает говорить, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия указывают на обратное», – считает чиновник. При этом он выразил надежду на то, что власти России «изменят курс» и не начнут «катастрофическую войну».
Накануне Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной, однако позже отказался дать прогноз по срокам «вторжения» России на Украину.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США
Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.
«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.
Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».
Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.
До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.
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Россия пообещала в четверг направить США ответ по гарантиям безопасности
Россия в четверг направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.
«Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы, конечно же, сделаем это письмо гласным. Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство», – добавил Лавров.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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