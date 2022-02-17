Посол США покинул МИД России без комментариев

США заметили увеличение численности ВС России на границе с Украиной

Высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек.

«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <…> За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих <…>, – приводит ТАСС утверждение высокопоставленного представителя американской администрации.

«РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии <…>, но все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны».

По словам чиновника, американская сторона «продолжает получать свидетельства того», что Россия может «в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. «Этот фальшивый предлог может принимать разные формы: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО <…>. В последние несколько дней мы уже наблюдаем увеличение количества ложных заявлений со стороны РФ. <…> И в предстоящие дни нам стоит ожидать больше ложных сообщений от российских государственных СМИ. Мы видели эту стратегию ранее при их предыдущем вторжении на Украину и в Грузию. Мы не знаем, какую форму примет ложный предлог, но надеемся, что мир готов. <…> Никто не должен принимать эти утверждения за чистую монету», – заявил представитель американской администрации.

По его словам, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены продолжать следовать по пути дипломатии, «будучи при этом готовыми быстро и решительно отреагировать, если Россия решит начать новое нападение на Украину». «Россия продолжает говорить, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия указывают на обратное», – считает чиновник. При этом он выразил надежду на то, что власти России «изменят курс» и не начнут «катастрофическую войну».

Накануне Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной, однако позже отказался дать прогноз по срокам «вторжения» России на Украину.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.

Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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