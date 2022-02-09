Постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка

Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде

«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.

«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.

К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.

Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом о «либерализации» ковидных ограничений.

«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижает смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы наоборот сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.

При этом, Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.

Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценках проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.

«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.

Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.

«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.

Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.