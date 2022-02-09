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Постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка
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Постковидный синдром у детей фиксируется в 10-30% случаев, он может сохраняться до года, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Я никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьезная. По проведенным метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего [ребенка], отмечается постковид, и он разный. <...> Поэтому нужно обратиться к реабилитологу», – передает слова эксперта ТАСС.
Он также добавил, что число повторных заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон» увеличилось. Снова заражаются до 15% переболевших.
«К сожалению, «омикрон» оказался уникальным в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно», – отметил Горелов.
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Ранее эксперт сообщил, что человек, заразившийся новым штаммом коронавируса, ввиду особенностей «омикрона» может заражать людей еще за пару дней до появления у него симптомов заболевания.
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Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.
Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины.
Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
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Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).
«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.
Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.
«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.
Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.
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Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).
«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.
По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.
Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.
В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.
Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде
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«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.
«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.
К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.
Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом о «либерализации» ковидных ограничений.
«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижает смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы наоборот сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.
При этом, Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.
Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценках проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.
«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.
Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.
«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.
Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.
Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.
В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.
СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.
Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».
Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.
Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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Врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением
Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.
«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», – передает РИА «Новости» слова специалистов.
По данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, – такие боли могут проявиться в самом начале заражения. «Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет», – сообщили участвующие в проекте ученые.
Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне».
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 стабильной в России не становится, продолжается фаза роста, поэтому есть необходимость в ограничительных мероприятиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что снижение доли случаев выявления коронавируса приходятся только на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Показатель составляет 32,3%.
«Мы видим распространение эпидситуации на всю территорию РФ, и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до 32,3%, все остальное – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию РФ», – сказала Попова.
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, а в остальных регионах есть рост.
«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% – это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», – отметила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, а также заявил, что на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка.
ФАС отчиталась о проверке по сообщениям о завышении цен на ПЦР-тесты
В нескольких регионах стоимость услуг по тестированию на коронавирус превышает средний норматив затрат для оплаты медпомощи в рамках ОМС, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
ФАС рекомендует регионам провести анализ тарифов на тестирование и забор биоматериала в гослабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учетом региональных коэффициентов.
Ведомство также намерено создать методику для установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.
«Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)», – добавили там.
В ходе проверки ФАС установило, что исследования проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. В 23 регионах (27%) ПЦР-тестирование проводится только в государственных лабораториях.
Цена на стандартную услугу (24 часа, без выезда на дом) колеблется в зависимости от региона, она варьируется от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3,4 тыс. рублей в (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость такого тестирования в стране составляет 1,3 тыс. рублей.
Ранее Генпрокуратура начала проверку медицинских лабораторий и аптек после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручал Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Министр обороны Украины заразился коронавирусом
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заразился коронавирусом.
«Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии <…> и благодаря <…> современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный», – написал Резников на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом «переносится легче, чем во время первой волны». О первом выявлении коронавируса у Резникова, тогда еще вице-премьера Украины, стало известно 10 ноября 2020 года.
В минувшее воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
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Мурашко назвал число заболевших COVID детей
В России находятся на лечении в больницах почти 12 тыс. детей с коронавирусом, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сегодня от общего количества пациентов 20% – это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», – цитирует ТАСС Мурашко.
По данным Мурашко на 2 февраля, амбулаторное лечение получали 97% детей с коронавирусом, при этом в больницы были госпитализированы более 9 тыс. детей.
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Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей. По ее словам признаки заражения наблюдаются на второй-третий день после инфицирования.
До этого Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
Мурашко заявил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID
В России развернуто 211 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня развернуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения», – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, проблем с госпитализацией нет. Нагрузка есть в стационарах, где лечение получают 177 тыс. человек с коронавирусом, а рост за неделю составил более 30%.
Мурашко добавил, что около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.
«Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября, и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап. 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», – сказал глава российского минздрава.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ученые объяснили, когда человек становится заразен при «омикроне»
Человек, заразившийся новым штаммом коронавируса, ввиду особенностей «омикрона» может заражать людей еще за пару дней до появления у него симптомов заболевания, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Очень быстро происходит внедрение [вируса] в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с «омикроном» он становится источником для окружающих», – передает ТАСС слова Горелова.
Он добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ. «В три-четыре раза [заразность «омикрона»] выше, чем при «дельте». Ввиду этих обстоятельств произошла и манифестация, <...> примерно у 80% [пациентов] заболевание протекает под флагом ОРВИ, у 15% отмечается бессимптомная форма заболевания и у порядка 5% отмечается регистрация пневмонии», – рассказал эксперт.
Горелов также напомнил, что в настоящий момент в России пропорции «омикрона» и «дельты» составляет около 70% к 30%. «Омикрон» не выявлен пока только в одном регионе России – на Чукотке. «Но, возможно, пока мы беседуем, «омикрон» появился и в этом регионе», – заключил Горелов.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
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ВОЗ зафиксировала рост смертности от COVID-19
За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились более 19 млн человек, почти 68 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 31 января по 6 февраля «число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 17% в сравнении с предыдущей неделей». В то же время смертность выросла на 7%. В организацию поступили сообщения о заражении 19276472 человек и смерти 67953, передает ТАСС.
Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (24 – 30 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 36%). В то же время в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно. В Европе, на которую приходится 58% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 7%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии – на 67%, Восточном Средиземноморье – на 45% и Европе – на 2%. В то же время в Африке она уменьшилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском регионе на 5%.
О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1874006). Далее следуют Франция (1738189), Германия (1285375), Бразилия (1241025) и Индия (1095616). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (14090). Далее следуют Индия (7888), Россия (4686), Бразилия (4610) и Мексика (2910).
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По данным ВОЗ, за неделю в мире «усилилось превалирование омикрон-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах». «В то же время многие из государств, которые ранее сообщали о росте числа случаев заражения из-за омикрон-варианта, сейчас информировали [ВОЗ] о снижении общего числа [инфицированных]», – констатировали в организации.
В целом эксперты ВОЗ обратили внимание на быстрое распространение в мире «омикрона» и снижение доли других вариантов коронавируса. Согласно международной базе данных GISAID, «омикрон» за последние 30 дней был обнаружен при проведении анализов в 96,7% образцов биоматериала. На дельта-вариант приходится около 3,3% образцов.
В прошлую субботу ученые из итальянского Высшего института здоровья поделились результатами исследований, согласно которым, у не привитых от коронавируса смертность от COVID-19 оказалась выше в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу.
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